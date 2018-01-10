قتلى في فيضانات وانهيارات أرضية بكاليفورنيا

هسبريس - أ.ف.ب

لقي 13 شخصا على الأقل مصرعهم في جنوب كاليفورنيا بسبب فيضانات وحلية وانهيارات أرضية تسببت بها عاصفة عاتية أتت أيضا على عدد من المنازل، كما أعلنت الشرطة الثلاثاء.

وأوضحت السلطات أنها عثرت على الجثث في الوحول وتحت الأنقاض في مدينة مونتيسيتو شمال غرب لوس انجليس.

وقال بيل براون قائد شرطة مقاطعة سانتا باربرا "بكل أسى نبلغكم بأن هذا الحادث أدى حتى الآن إلى 13 وفاة مؤكدة"، محذرا من أن الحصيلة مرشحة للارتفاع.

من جهتها قالت فرق الإطفاء في سانتا باربرا على حسابها على تويتر أنها تستعين بالكلاب البوليسية للبحث تحت أنقاض المنازل التي دمرتها العاصفة والفيضانات الوحلية والانهيارات الأرضية عن الضحايا المتبقين، بعدما زاد عدد المسجلين في عداد المفقودين عن 20 شخصا.

ونشرت فرق الإطفاء صورا للمدينة المنكوبة بدا فيها عدد من شوارعها وقد غطته أنهار من الوحول والحطام والأشجار المكسّرة.

وأدت العاصفة أيضا إلى قطع مسافة 50 كلم تقريبا من الطريق السريع الرقم 101 المحاذي للساحل الأطلسي.