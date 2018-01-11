أمستردام تتشدد أمام تأجير الشقق عبر الانترنت

هسبريس ـ مُتابعة

تعتزم العاصمة الهولندية امستردام تشديد القواعد على تأجير الشقق السكنية عبر مواقع الكترونية مثل "إيربنب".

واعتبارا من عام 2019 سيتم السماح فقط لسكان المدينة بتأجير منازلهم الخاصة لمدة 30 يوما في السنة كحد أقصى، والحد الحالي هو 60 يوما.

وفي العاصمة الهولندية تتزايد المعارضة ضد السياحة الجماعية، وتعتزم سلطات المدينة مواجهة تفاقم ندرة المساكن فوق ترابها.

وقالت بلدية أمستردام: "هذا الاجراء سيقلص بشكل كبير من الازدحام الناجم عن السياح في بعض الاحياء".

وزاد عدد الشقق السكنية التي يتم تأجيرها عبر مواقع الكترونية مثل "إيربنب" بشكل كبير في الاعوام الاخيرة.

وأضافت سلطات المدينة أن حوالي 22 ألف شقة تم تأجيرها من الباطن في عام 2017، مقارنة بـ4500 فقط سنة 2013.

وترى المدينة أن هذا التأجير من الباطن على المدى القصير فاقم من مشكلة نقص السكن في العاصمة الهولندية.