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كُتّاب وآراء
ستاندرد آند بورز: أزمة كتالونيا ثؤثر على إسبانيا
قالت وكالة "ستاندرد آند بورز" إن حالة عدم اليقين الناجمة عن أزمة كتالونيا لا تسمح الآن برفع تصنيف إسبانيا الائتماني، ولكن النظرة تجاهه لا تزال إيجابية.
وقال المسؤول عن تصنيف الديون السيادية بالوكالة، باتريس كوكيلين، في مؤتمر صحفي بباريس إن "الخطر كان ليصبح مرتفعا للغاية لكتالونيا في حال الاستقلال".
جدير بالذكر أن تصنيف الدين الكتالوني حاليا هو (B+) مع نظرة سلبية، في حين يبلغ تصنيف الدين السيادي لإسبانيا (BBB+) مع نظرة إيجابية.
وأشار كوكيلين إلى أن "الوضع معقد للغاية بعد الانتخابات التي جرت في 21 دجنبر الماضي"، واعتبر أنه من "الصعب أن تكون هناك أغلبية واضحة لعملية انفصال في كتالونيا، وبالتالي من غير المحتمل أن يتم حل الوضع في المدى القصير".
واعتبر جان مايكل سيكس، كبير الاقتصاديين في الوكالة لأوروبا والشرق الاوسط وأفريقيا، أنه بعد أعوام من نمو أعلى من المتوسط في منطقة اليورو، وأعلى من التوقعات، يعود الاقتصاد الاسباني للتباطؤ.
واعتبر الخبير أن آثار أزمة كتالونيا "قد لا تكون ظاهرة بشكل واضح" حتى الآن. وأشار إلى أن هناك شركات وبنوك نقلت مقاراتها خارج كتالونيا إلى أماكن أخرى في إسبانيا، وليس إلى دول أخرى، وهو سيناريو كان سيحمل آثارا سلبية في حال حدوثه.