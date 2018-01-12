24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
النشرة البريدية
استطلاع هسبريس
- مسامرات "راس الدرب" .. راحة عند الشّبان وإزعاج للسكان والجيران
- مسار الهوية الأمازيغية بالجزائر .. مواثيق دستورية وحدود جغرافية
- سقوط آخر معاقل الإسلام في الأندلس .. أقاصيص من نفح التاريخ
- جهة الشرق تردم آبار الفحم المهجورة بجرادة
- لفتيت يستقبل رئيس "المينورسو" ويحذر من استفزازات البوليساريو
مسار الهوية الأمازيغية بالجزائر .. مواثيق دستورية وحدود جغرافية (5.00)
مسامرات "راس الدرب" .. راحة عند الشّبان وإزعاج للسكان والجيران (5.00)
- جرادة تستعد لمسيرة حاشدة .. والساكنة "غير راضية" بوعود الحكومة - (69)
- خبير يرصد الخلفيات السياسية لموقف المدعي الأوروبي ضد المغرب - (60)
- خبير نفسي يرصد غياب القيم الدينية عن سلوك وأخلاق المغاربة - (56)
- مسار الهوية الأمازيغية بالجزائر .. مواثيق دستورية وحدود جغرافية - (56)
- عزف دبلوماسي أمريكي للنشيد الوطني يثير "عاصفة مغربية" بفيسبوك - (54)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
الاتحاد الافريقي يرفض بروز "قذارة" دونالد ترامب
انتقد الاتحاد الافريقي، اليوم الجمعة، الرئيس الامريكي دونالد ترامب بسبب تصريحاته المسيئة لدول في القارة السمراء، ودول أخرى، مستدعيا في بيان تاريخ أمريكا لجلب العبيد من إفريقيا.
وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن ترامب استخدم عبارة "دول قذرة" لوصف هايتي والسلفادور ودول إفريقية، ردا على اقتراح نواب بتفعيل الحماية للمهاجرين القادمين من هذه البلدان.. ولم ينف البيت الابيض التقرير.
وفي ردها على التصريحات، قامت المتحدثة باسم الاتحاد الافريقي إيبا كالوندا بتذكير ترامب بأن "الكثير من الافارقة وصلوا إلى الولايات المتحدة كعبيد"، مضيفة أن تصريحات ترامب المسيئة "تتعارض مع جميع السلوكيات والممارسات المقبولة".
ووصفت كالوندا الولايات المتحدة بأنها "مثال عالمي للطريقة التي تلد بها الهجرة دولة يتم بناؤها على قيم قوية من التنوع والفرص". وقالت إن الاتحاد الافريقي وباقي شركائه سيواصلون معالجة أسباب الهجرة، بينما يحاربون العنصرية ورهاب الأجانب أيضا.