الاتحاد الافريقي يرفض بروز "قذارة" دونالد ترامب

هسبريس ـ مُتابعة

انتقد الاتحاد الافريقي، اليوم الجمعة، الرئيس الامريكي دونالد ترامب بسبب تصريحاته المسيئة لدول في القارة السمراء، ودول أخرى، مستدعيا في بيان تاريخ أمريكا لجلب العبيد من إفريقيا.

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن ترامب استخدم عبارة "دول قذرة" لوصف هايتي والسلفادور ودول إفريقية، ردا على اقتراح نواب بتفعيل الحماية للمهاجرين القادمين من هذه البلدان.. ولم ينف البيت الابيض التقرير.

وفي ردها على التصريحات، قامت المتحدثة باسم الاتحاد الافريقي إيبا كالوندا بتذكير ترامب بأن "الكثير من الافارقة وصلوا إلى الولايات المتحدة كعبيد"، مضيفة أن تصريحات ترامب المسيئة "تتعارض مع جميع السلوكيات والممارسات المقبولة".

ووصفت كالوندا الولايات المتحدة بأنها "مثال عالمي للطريقة التي تلد بها الهجرة دولة يتم بناؤها على قيم قوية من التنوع والفرص". وقالت إن الاتحاد الافريقي وباقي شركائه سيواصلون معالجة أسباب الهجرة، بينما يحاربون العنصرية ورهاب الأجانب أيضا.