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الرئيسية | خارج الحدود | سلطات تركيا تواصل ضبط البلاد بحالة الطوارئ

سلطات تركيا تواصل ضبط البلاد بحالة الطوارئ

سلطات تركيا تواصل ضبط البلاد بحالة الطوارئ
هسبريس ـ مُتابعة
السبت 13 يناير 2018 - 05:17

طردت تركيا 262 فردا من مختلف المؤسسات العمومية بمرسوم قانوني جديد مستند على حالة الطوارئ المفروضة في البلاد.

وذكرت وكالة الأناضول للأنباء التركية انه تم نشر المرسوم التشريعي الجديد في الجريدة الرسمية، وبموجبه تم طرد منتمين إلى الجيش.

كما أعاد المرسوم الجديد 1823 شخصا كان قد تم فصلهم من وظائفهم، بدعوى استخدام تطبيق "بيلوك" المشفر.

ومن بين الموظفين الذين استعادوا مهمهم 81 فردا من القوات البرية، و20 فردا من القوات البحرية، و 22 فردا آخرين من القوات الجوية.

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