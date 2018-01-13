بوتفليقة يتشبث بشركات تملكها الدولة الجزائرية

هسبريس ـ مُتابعة

أفادت تقارير إخبارية بأن الرئاسة الجزائرية رفضت توجه الحكومة لخصخصة جزء من رأسمال الشركات المملوكة للدولة.

وقال موقع "الجيري1" الإخباري، نقلا عن مصادر مطلعة، إن تعليمة رئاسية وجهت إلى رئيس الوزراء، أحمد اويحيي، تبلغه رفضا قاطعا لأية عملية خصخصة أو تصرف في رأسمال الشركات العمومية المملوكة للدولة.

الجزائر كانت قد أطلقت عملية خصخصة للشركات العمومية في بداية الألفية الجديدة، إلا أن العملية منيت بفشل ذريع لأنها سمحت بالتنازل عنها بمبالغ رمزيه قبل بيعها بأموال كبيرة، مثل ما حدث مثل مع رجل الأعمال المصري نجيب ساوريس الذي أعاد بيع مصنعين للإسمنت، اشتراهما عام 2007، إلى الشركة الفرنسية "لافارج".

وأبدت الحكومة الجزائرية استعدادها، خلال اجتماع ثلاثي ضم نقابة العمال المقربة ومنظمات المشغلين، الشهر الماضي، استعدادها لخصخصة الشركات العمومية بهدف البحث عن نجاعة اقتصادية أكبر.