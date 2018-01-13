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الرئيسية | خارج الحدود | الصين ترفض الاعتراف بتايوان كدولة على النت

الصين ترفض الاعتراف بتايوان كدولة على النت

الصين ترفض الاعتراف بتايوان كدولة على النت
هسبريس ـ مُتابعة
السبت 13 يناير 2018 - 01:46

وبخت السلطات الصينية شركة "زارا" للأزياء وشركة الخطوط الجوية "دلتا" وشركة "ميدترونيك" للمعدات الطبية بسبب تصنيفها تايوان على مواقعها في النت كدولة منفصلة.

وتعتبر الحكومة الصينية جزيرة تايوان، التي تتمتع بالحكم الذاتي، إقليما انفصاليا .. وهى شديدة الحساسية تجاه الدول الأخرى والشركات الأجنبية ووسائل الإعلام الدولية التي تشير إليها كدولة.

وأمرت إدارة الفضاء الإلكتروني في شنغهاي شركتي زارا وميدترونيك بتعديل محتوى مواقعهما على الإنترنت، وإصدار اعتذار علني. وبصورة مماثلة طلبت هيئة الطيران الصينية من خطوط دلتا الجوية تعديل معلومات موقعها على الإنترنت والاعتذار.

وقالت إدارة الطيران المدني، عبر موقعها على الإنترنت، إن جميع شركات الطيران الأجنبية التي تسير رحلات إلى الصين مطالبة بـ"إجراء تحقيق شامل حول المواقع الإلكترونية للشركات وتطبيقاتها عبر الهواتف الذكية على الفور، والالتزام الصارم بقوانين ولوائح الصين لمنع وقوع حالات مماثلة".

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع،انتقدت السلطات الصينية سلسلة فنادق "ماريوت" بعد ان أصدرت الشركة استبيانا باللغة الصينية تطالب من خلاله زبائنها تحديد بلدهم إن كان البر الرئيسي الصيني أو التبت أو ماكاو اوهونغ كونغ أو تايوان.

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