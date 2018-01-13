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الرئيسية | خارج الحدود | تصريحات ترامب حول "حثالة الدول" تثير عاصفة انتقادات إفريقية

تصريحات ترامب حول "حثالة الدول" تثير عاصفة انتقادات إفريقية

تصريحات ترامب حول "حثالة الدول" تثير عاصفة انتقادات إفريقية
هسبريس – أ.ف.ب
السبت 13 يناير 2018 - 03:00

طالب سفراء 54 دولة إفريقية بالأمم المتحدة الجمعة في بيان شديد اللهجة، الرئيس الأميركي دونالد ترامب بـ"التراجع" و"الاعتذار" بعد تصريحات منسوبة له تناقلتها وسائل إعلام وتضمنت عبارات مسيئة حول الهجرة ووصَفَ فيها بلدان المصدر بأنها "حثالة".

وبعد اجتماع طارئ دام أربع ساعات قالت مجموعة السفراء الأفارقة في بيان أنها "صُدمت بشدة" وأنها "تدين التصريحات الفاضحة والعنصرية" والمتضمنة "كراهية للأجانب" من جانب دونالد ترامب.

وعبرت المجموعة عن "تضامنها مع شعب هايتي والدول الأخرى" المشمولة بتلك التصريحات، موجهة الشكر "لجميع الأميركيين" الذين دانوا هذه التصريحات.

وقال أحد سفراء المجموعة لوكالة "فرانس برس" طلب عدم ذكر اسمه "لمرة واحدة نحن متحدون"، بينما حاول الرئيس الأمريكي الجمعة التملص من استخدامه عبارات مسيئة خلال اجتماع في البيت الأبيض.

وكما في كثير من الأحيان وعبر "تويتر"، رد ترامب على هذا الجدل الجديد الذي يضعه في موقف صعب في وقت يحاول فيه التوصل إلى حل وسط في الكونغرس حول قضية الهجرة الحساسة.

وقال في صيغة غامضة "كانت اللغة التي استخدمتها في الاجتماع قاسية لكن هذه ليست الكلمات المستخدمة".

وبعد بضع دقائق، أكد عضو مجلس الشيوخ الديمقراطي ديك دوربن الذي حضر الاجتماع، أن الرئيس استخدم تعبير "الدول الحثالة" عدة مرات.

وأعلن مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية أن الدبلوماسيين الأميركيين العاملين في إفريقيا وهايتي سيؤكدون للحكومات المحلية "الاحترام الكبير" الذي تبديه واشنطن لها بعد الغضب الكبير الذي أثارته تصريحات نسبت إلى ترامب.

ورد الأفارقة بغضب واستياء الجمعة على تصريحات الرئيس الأمريكي.

وقالت إبا كالوندو المتحدثة باسم رئيس الاتحاد الأفريقي موسى فقي لفرانس برس "هذا ليس جارحاً فحسب، باعتقادي، للشعوب ذات الأصول الأفريقية في الولايات المتحدة، وإنما بالتأكيد للمواطنين الأفارقة كذلك". وأضافت "انه جارح أكثر بالنظر إلى الحقيقة التاريخية لعدد الأفارقة الذين وصلوا إلى الولايات المتحدة كرقيق".

وأعلنت بوتسوانا الجمعة أنها استدعت السفير الأميركي لديها لتعرب عن "استيائها" إزاء التصريحات "العنصرية" التي نسبت إلى ترامب، وقالت الخارجية في بيان "نعتبر أن تصريحات الرئيس الأميركي الحالي غير مسؤولة وعنصرية إلى حد بعيد". كما استدعت السنغال السفير الأميركي للغرض عينه.

وأكدت حكومة هايتي في بيان الجمعة أنها "تدين بشدة هذه التصريحات المشينة (...) وغير المقبولة لأنها تعكس رؤية سطحية وعنصرية مغلوطة تماما".

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