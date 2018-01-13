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الرئيسية | خارج الحدود | عاصفة ثلجية قوية تضرب مقاطعة كيبيك الكندية

عاصفة ثلجية قوية تضرب مقاطعة كيبيك الكندية

عاصفة ثلجية قوية تضرب مقاطعة كيبيك الكندية
مبارك بوعلي من كندا
السبت 13 يناير 2018 - 21:19

تتعرض مقاطعة كيبيك الكندية لعاصفة ثلجية قوية اضطر معها المسؤولون إلى توجيه تحذيرات إلى المواطنين بعدم الخروج واستعمال السيارات إلا عند الضرورة، مع توخي الحذر بسبب الكميات الكبيرة من الثلوج التي استقبلتها كيبيك ليلة الجمعة، والتي عرفت انخفاض درجة الحرارة إلى أقل من 10 تحت الصفر، واستمرت إلى صباح اليوم السبت، ومن المحتمل أن تبقى كذلك إلى حدود غد الأحد.

إذ يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن تصل التساقطات الثلجية إلى 15 و25 سنتمترا، كما يرتقب نزول الحرارة إلى ناقص 20 درجة تحت الصفر ليلة اليوم السبت وصباح الأحد.

وتسببت العاصفة الثلجية في اضطراب حركة السير عبر الشبكة الطرقية، حيث انعدمت الرؤية في العديد من الطرق، مما اضطر السلطات إلى الدعوة إلى التخفيف من التنقل والحركة.

وكما كان متوقعا، فقد تسببت هذه العاصفة الثلجية في اختلال السير العادي لحركة الطيران الجوي، الدولي والداخلي، حيث تم تأخير أو إلغاء مواعيد عشرات الرحلات الجوية، القادمة من مدينتي مونتريال وكيبيك أو المتجهة إليهما.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - laaraichi السبت 13 يناير 2018 - 22:10
هل بلدنا مستعد لمواجهة فصل شتاء اذا ما حدث مثل ما يحدث في كندا و أروبا وهل مسؤولونا يضعون ذلك في الحسبان حتى يحمون المواطنين . أم ان كل البنيات التحتية هي بنيات على أساس مناخ متوسطي معتدل الى جاف.فماذا أنتم فاعلون اذا ما حصل ذلك وهل تضمنون استمرار اتصال المنازل و البنايات بالتيار الكهربائي للتدفئة على الأقل.
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7
2 - فارس السبت 13 يناير 2018 - 22:24
في كندا تخبو الحياة ستة اشهر، وتتوهج ستة اشهر،
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13
3 - فاروق السبت 13 يناير 2018 - 22:56
بلاد العرب اوطاني البنيه التحتيه صيفي ما يتحمل الثلوج بمعنا بلادنا شغل الصيف يعني نص كم
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5
4 - زكرياء بالمجهد الأحد 14 يناير 2018 - 00:47
لو رأت الحكومة المغربية تجهيزات مواجهة البرد و الثلوج و الأمطار في كندا لذهبت إلى مكان خلاء و جلست تبكي دموعا من الدم على فرطت في جنب المغاربة و لكن شتان ما بين السياسيين الكنديين الغيوريين على بلدهم و شتان ما بين مرتزقة و لصوص و انتهازيين يعتبرون أنفسهم سياسيين مغاربة
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14
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