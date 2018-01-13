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كُتّاب وآراء
عاصفة ثلجية قوية تضرب مقاطعة كيبيك الكندية
تتعرض مقاطعة كيبيك الكندية لعاصفة ثلجية قوية اضطر معها المسؤولون إلى توجيه تحذيرات إلى المواطنين بعدم الخروج واستعمال السيارات إلا عند الضرورة، مع توخي الحذر بسبب الكميات الكبيرة من الثلوج التي استقبلتها كيبيك ليلة الجمعة، والتي عرفت انخفاض درجة الحرارة إلى أقل من 10 تحت الصفر، واستمرت إلى صباح اليوم السبت، ومن المحتمل أن تبقى كذلك إلى حدود غد الأحد.
إذ يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن تصل التساقطات الثلجية إلى 15 و25 سنتمترا، كما يرتقب نزول الحرارة إلى ناقص 20 درجة تحت الصفر ليلة اليوم السبت وصباح الأحد.
وتسببت العاصفة الثلجية في اضطراب حركة السير عبر الشبكة الطرقية، حيث انعدمت الرؤية في العديد من الطرق، مما اضطر السلطات إلى الدعوة إلى التخفيف من التنقل والحركة.
وكما كان متوقعا، فقد تسببت هذه العاصفة الثلجية في اختلال السير العادي لحركة الطيران الجوي، الدولي والداخلي، حيث تم تأخير أو إلغاء مواعيد عشرات الرحلات الجوية، القادمة من مدينتي مونتريال وكيبيك أو المتجهة إليهما.