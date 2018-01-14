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الرئيسية | خارج الحدود | إنذار بتهديد صاروخي يثير الرعب في ولاية هاواي

إنذار بتهديد صاروخي يثير الرعب في ولاية هاواي

إنذار بتهديد صاروخي يثير الرعب في ولاية هاواي
هسبريس - د ب أ
الأحد 14 يناير 2018 - 01:50

قال مسؤولون أمس السبت في هاواي إن الإنذار الذي أشار إلى اتجاه صاروخ نحو الولاية الأمريكية هو إنذار كاذب. وشعر سكان هاواي بالرعب بسبب رؤية تحذير حول تهديد وشيك على أجهزتهم المحمولة.

وقالت نائبة الكونغرس الأمريكي تولسي جابارد، التي تمثل هاواي، أنها تأكدت من مسؤولين أن الإنذار كان كاذبا. وكتبت تولسي عبر موقع تويتر: "هاواي، هذا إنذار كاذب، لا يوجد صاروخ متجه نحو هاواي".

كما أكدت هيئة إدارة الطوارئ في هاواي عبر تويتر أنه ليس هناك أي تهديد، مبرزة عبر عبر تويتر أنه "لا يوجد تهديد صاروخي ضد هاواي".

ويأتي هذا الإنذار الكاذب وسط توتر فيما يتعلق باستمرار كوريا الشمالية في اختبار الصواريخ الباليستية العابرة للقارات والتصريحات الهجومية المتبادلة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون.

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