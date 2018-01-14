الأمم المتحدة "مصدومة" لمقتل معارض سوري

هسبريس - متابعة

أبدى مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا، ستافان دي ميستورا، "صدمته وحزنه" لمقتل المعارض السوري البارز منير درويش، عضو هيئة المفاوضات الثورية عن منصة القاهرة، إثر حادث دهس في دمشق.

ودعا الوسيط الدولي إلى تحديد هوية جميع المتورطين في حادث الدهس، الذي يعتقد أنه متعمد، وتقديمهم للعدالة.

وكان درويش عضوا بارزا في منصة القاهرة، وكان ممثلا لها بالهيئة العليا لقوى الثورة والمعارضة السورية.

وأبرز دي ميستورا أن منير درويش قاد المحادثات الفنية مع الأمم المتحدة سعيا للتوصل إلى اتفاق سلام في جلسات يونيو ويوليوز الماضيين، وقد "قام بذلك بمستوى رفيع من المعرفة والبراجماتية".

وقدم المبعوث الأممي تعازيه لأسرة درويش ورفاقه.

وترغب الأمم المتحدة في تنظيم الجولة الثامنة من محادثات جنيف للسلام هذا الشهر لوضع حد لحرب امتد على مدار نحو 7 أعوام، ولكنها لم تعلن بعد تاريخا محددا لعقدها.