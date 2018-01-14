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الرئيسية | خارج الحدود | الأمم المتحدة "مصدومة" لمقتل معارض سوري

الأمم المتحدة "مصدومة" لمقتل معارض سوري

الأمم المتحدة "مصدومة" لمقتل معارض سوري
هسبريس - متابعة
الأحد 14 يناير 2018 - 15:55

أبدى مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا، ستافان دي ميستورا، "صدمته وحزنه" لمقتل المعارض السوري البارز منير درويش، عضو هيئة المفاوضات الثورية عن منصة القاهرة، إثر حادث دهس في دمشق.

ودعا الوسيط الدولي إلى تحديد هوية جميع المتورطين في حادث الدهس، الذي يعتقد أنه متعمد، وتقديمهم للعدالة.

وكان درويش عضوا بارزا في منصة القاهرة، وكان ممثلا لها بالهيئة العليا لقوى الثورة والمعارضة السورية.

وأبرز دي ميستورا أن منير درويش قاد المحادثات الفنية مع الأمم المتحدة سعيا للتوصل إلى اتفاق سلام في جلسات يونيو ويوليوز الماضيين، وقد "قام بذلك بمستوى رفيع من المعرفة والبراجماتية".

وقدم المبعوث الأممي تعازيه لأسرة درويش ورفاقه.

وترغب الأمم المتحدة في تنظيم الجولة الثامنة من محادثات جنيف للسلام هذا الشهر لوضع حد لحرب امتد على مدار نحو 7 أعوام، ولكنها لم تعلن بعد تاريخا محددا لعقدها.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - متتبع الأحد 14 يناير 2018 - 16:27
الأمم المتحدة لا تنعي إلا عملائها. فهل نعت الأمم المتحدة مقتل مايزيد على 400.000 طفل يمني؟
أين هي مايسمى ب« الأمم المتحدة» من حرب بالوكالة على الشعب اليمني العربي؟
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