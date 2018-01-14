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ارتفاع عدد ضحايا فيضانات كاليفورنيا إلى 19 قتيلا
الأحد 14 يناير 2018 - 14:46
أعلنت سلطات ولاية كاليفورنيا الأمريكية، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة ضحايا الانهيارات الطينية، الناجمة عن الفيضانات التي تضربها، إلى 19 قتيلا.
وصرح مسؤولون في الولاية لوسائل الإعلام أن عمليات الإنقاذ تجري على قدم وساق، للعثور على 5 أشخاص لا يزالون في عداد مفقودين.
وتسببت الانهيارات الطينية بتدمير أكثر من 100 منزل، وإلحاق الضرر بـ 300 آخر، في منطقة مونتيكيتو، التي يقطنها مشاهير الولايات المتحدة الأمريكية، كمقدمة برنامج "توك شو" أوبرا وينفري.
وأدت الأمطار الغزيرة والعواصف العاتية بالولاية إلى حدوث فيضانات، منذ الثلاثاء الماضي أدت إلى وقوع انهيارات طينية شديدة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - واقعي الأحد 14 يناير 2018 - 15:05
ان افترضنا كون هذه الفيضانات ضربت المغرب لوجدت أصحاب اللولوة يحملون المسؤولية للدولة و شركات التطهير السائل و و و هذه امريكا التي تتبجحون بها الفيضانات فيها تقتل رغم انذاراتهم و أرصادهم و أقمارهم الصناعية و وسائل اعلامهم .
ان مشيئة الله فوق كل البشر
ان مشيئة الله فوق كل البشر
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