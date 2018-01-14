ارتفاع عدد ضحايا فيضانات كاليفورنيا إلى 19 قتيلا

هسبريس - و.م.ع

أعلنت سلطات ولاية كاليفورنيا الأمريكية، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة ضحايا الانهيارات الطينية، الناجمة عن الفيضانات التي تضربها، إلى 19 قتيلا.

وصرح مسؤولون في الولاية لوسائل الإعلام أن عمليات الإنقاذ تجري على قدم وساق، للعثور على 5 أشخاص لا يزالون في عداد مفقودين.

وتسببت الانهيارات الطينية بتدمير أكثر من 100 منزل، وإلحاق الضرر بـ 300 آخر، في منطقة مونتيكيتو، التي يقطنها مشاهير الولايات المتحدة الأمريكية، كمقدمة برنامج "توك شو" أوبرا وينفري.

وأدت الأمطار الغزيرة والعواصف العاتية بالولاية إلى حدوث فيضانات، منذ الثلاثاء الماضي أدت إلى وقوع انهيارات طينية شديدة.