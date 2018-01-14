السيسي يجري تعديلا وزاريا قبل انتخابات مارس

هسبريس - متابعة

وافق مجلس النواب المصري بأغلبية أعضائه في جلسة عامة طارئة اليوم الأحد على تعديل وزاري اقترحه الرئيس عبد الفتاح السياسي وشمل تعيين أربعة وزراء جدد، وذلك قبل نحو شهرين من إجراء الانتخابات الرئاسية.

وتضمن التعديل الوزاري تعيين اللواء أبوبكر محمود الجندي وزيرا للتنمية المحلية، وإيناس مصطفى عبدالدايم وزيرة للثقافة، وخالد محمد علي بدوي وزيرا لقطاع الأعمال، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة للسياحة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الرسمية (أ ش أ).

وتعد هذه المرة الأولى التي تتولى فيها امرأة حقيبتي السياحة والثقافة في مصر.

كما وافق مجلس النواب اليوم على تعيين رئيس الجمهورية لعاصم الجزار نائبا لوزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لشئون التخطيط العمراني، وطارق محمد توفيق أمين نائبا لوزير الصحة والسكان.

وأجري آخر تعديل حكومي في مصر في فبراير 2017 في خضم أزمة اقتصادية حادة مازالت البلاد تعيشها، وعين خلاله السيسي تسعة وزراء جدد.

وتجري الانتخابات الرئاسية في مصر يومي 26 و28 من مارس المقبل، وينتظر أن يترشح السيسي لولاية جديدة، رغم أنه لم يعلن ذلك رسميا بعد.