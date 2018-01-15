مبيعات السيارات تشهد تراجعا في السوق الأمريكية

هسبريس - متابعة

أشارت تقديرات خبراء سيارات إلى تراجع مبيعات السيارات في السوق الأمريكية خلال العام الجديد.

جاءت هذه التقديرات لخبراء شركة (كوكس اوتوموتيف)، عملاق تجارة السيارات، الأحد، قبل انطلاق فعاليات معرض ديترويت، أكبر معرض كبير في العام الجديد.

وأوضح الخبراء أن من المتوقع أن يشهد السوق تراجعا خلال الأشهر المقبلة، وذلك بعد الازدهار الذي كان قد تحقق على مدار أعوام.

وتوقعت (كوكس اوتوموتيف) أن تبلغ مبيعات السيارات الجديدة في العام الحالي 16.7 مليون سيارة، مقارنة بـ 17.55 مليون سيارة في 2017، وقال الخبراء:" سيكون ذلك عام التراجعات إن لم تكن أيضا التراجعات الكبيرة".

وأعرب الخبراء بشكل عام عن تفاؤلهم حيال استمرار الطلب على أنواع من السيارات ولاسيما الشاحنات وسيارات الدفع الرباعي، معتبرين أن تطورات أسعار الفائدة تمثل عاملا حاسما على نحو خاص بالنسبة لسوق السيارات.

كان البنك المركزي الأمريكي عاود تشديد سياسته المالية مؤخرا بعض الشيء ورفع أسعار الفائدة ،الأمر الذي من المتوقع أن يتبعه ارتفاع في قروض السيارات، واضاف الخبراء أن " توافر تمويل للسيارات سيتغير بعد ذلك".

وكان إجمالي حجم قروض السيارات، التي لم يتم تسديدها بعد، بلغ في العام الماضي نحو 1.1 تريليون دولار.