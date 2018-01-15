الاحتجاجات ضد الغلاء تحصد 25 قتيلا في إيران

هسبريس - متابعة

أفاد المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية، غلام حسين محسني ايجئي، أمس بأن الحصيلة النهائية لضحايا الاحتجاجات الأخيرة ضد الحكومة ارتفعت إلى 25 شخصا.

ونقلت (ميزان أونلاين) التابعة للسلطة القضائية عن ايجئي قوله إنه لم يسقط أحد من القتلى برصاص قوات الأمن.

وكشفت السلطات الإيرانية بعد انتهاء الاحتجاجات في 3 يناير الجاري أن ما مجموعه 21 شخصا، من بينهم اثنين من رجال الأمن، لقوا مصرعهم.

وبالنسبة إلى آلاف المعتقلين خلال تلك الأيام، أشار المتحدث إلى أنه لا يزال هناك 455 معتقلا فى كافة أنحاء البلاد، منهم 55 فى العاصمة طهران.

وتجدر الإشارة بأن التظاهرات قد خرجت احتجاجا على ارتفاع الأسعار والفساد، إلا أنها تطورت إلى توجيه انتقادات قوية لنظام الجمهورية الإسلامية.

ومن جانبها، اتهمت السلطات الإيرانية الولايات المتحدة وإسرائيل والسعودية بمحاولة استغلال هذه الاحتجاجات لمحاولة الاطاحة بالنظام.

ويذكر أن الرئيس الإيراني، حسن روحاني، قال اليوم إن الولايات المتحدة فشلت في التدخل في الشؤون الداخلية الإيرانية وتوجيه الرأي العام نحو تلك الاحتجاجات.