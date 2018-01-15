كوربين يستبعد إجراء استفتاء ثان حول "بريكست"

هسبريس - متابعة

استبعد زعيم حزب العمال البريطاني المعارض، جيريمي كوربين، إجراء استفتاء ثان حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست".

وقال كوربن في مقابلة مع قناة (آي تي في) "نحن لا نؤيد أو ندعو إلى إجراء استفتاء ثان. ما قلناه هو أننا نريد أن يكون هناك تصويت هام في البرلمان" حول شروط الخروج من التكتل الأوروبي في المستقبل.

وقد تجنب زعيم حزب العمال الرد على سؤال عن احتمالية تغيير رأيه حول إجراء استفتاء جديد بخصوص شروط الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وكان الزعيم السابق لحزب الاستقلال المناهض للاتحاد الأوروبي، نايجل فاريج، قد بدا منفتحا على دعم استفتاء جديد حول "بريكست" من شأنه التأكيد على رغبة البريطانيين في مغادرة الاتحاد الأوروبي.

وتجدر الإشارة بأن استطلاع رأي نشرته صحيفة (ديلي ميرور) البريطانية يوم الجمعة الماضي، يشير إلى أن 55% من الناخبين البريطانيين يؤيدون الاستمرار في الاتحاد الأوروبي.

وكان 51.9% من البريطانيين قد أيدوا خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في الاستفتاء الذي أجرى في 23 يونيو 2016.

وحثت أحزاب المعارضة الأخرى (الاسكتلنديين: الحزب القومي وحزب الليبراليين الديمقراطيين؛ والويلزيين: الحزب الويلزي "بليد كامري" وحزب الخضر) حزب العمال لدعم اقتراح بدعم بقاء البريطانيين في السوق الموحدة والاتحاد الجمركي.

وقال زعيم الحزب الليبرالي الديموقراطي، فينس كابل "إننا نحث زعيم حزب المعارضة الخامس، حزب العمال، على الانضمام إلينا حتى نتمكن من تغيير مسار بريكست الخطير الذي يشجعه المحافظون".

ويشار إلى أن حزب العمال البريطاني ناشد نوابه الامتناع عن التصويت على تعديل يدعو إلى بقاء بريطانيا فى السوق الموحدة.