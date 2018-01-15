فصائل فسلطينية تطالب بإنهاء اتفاقيات أوسلو

هسبريس - متابعة

طالبت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة منظمة التحرير الفلسطينية بإعلان إنهاء اتفاقيات أوسلو لعام 1993 وسحب الاعتراف بدولة إسرائيل.

وذكرت الفصائل الفلسطينية المنتمية للقطاع الساحلي في بيان مشترك "يجب على الفصائل الفلسطينية التوقف عن الرهان على المشروعات السلمية والبحث عن راع جديد لعملية السلام".