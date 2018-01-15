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الرئيسية | خارج الحدود | عشرات القتلى والمفقودين في "إعصار مدغشقر"

عشرات القتلى والمفقودين في "إعصار مدغشقر"

عشرات القتلى والمفقودين في "إعصار مدغشقر"
هسبريس - متابعة
الاثنين 15 يناير 2018 - 02:28

أفادت وكالة إدارة الطوارئ في مدغشقر، الأحد، بأن عدد القتلى جراء الإعصار الذى ضرب البلاد الأسبوع الجاري ارتفع إلى 51 شخصا، بينما لا يزال 22 شخصا في عداد المفقودين.

وتضرر أكثر من 160 ألف شخص جراء الإعصار "آفا" الذى ضرب البلاد يوم الثلاثاء الماضي، مما أدى إلى حدوث فيضانات وانهيارات أرضية. واضطر الآلاف إلى الفرار من ديارهم.

وفي السنوات العشر الأخيرة، ضرب مدغشقر مامجموعة 45من الأعاصير والعواصف الاستوائية. وفي مارس 2017، أسفر إعصار إيناو عن مقتل 78 شخصا.

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