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الرئيسية | خارج الحدود | مقاتلات قطرية تعترض طائرة إماراتية مدنية

مقاتلات قطرية تعترض طائرة إماراتية مدنية

مقاتلات قطرية تعترض طائرة إماراتية مدنية
هسبريس - متابعة
الاثنين 15 يناير 2018 - 09:51

قالت الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتية، اليوم الاثنين، إن مقاتلات قطرية اعترضت طائرة مدنية خلال رحلة اعتيادية إلى المنامة.

وأكدت الهيئة أن الطائرة كانت في رحلة اعتيادية مجدولة ومعروفة المسار ومستوفية لجميع الموافقات والتصاريح اللازمة والمتعارف عليها دوليا، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

وأضافت الهيئة، أن اعتراض المقاتلات القطرية يمثل "تهديداً سافراً وخطيرا لسلامة الطيران المدني، وخرقا واضحا للقوانين والاتفاقيات الدولية"، مؤكدة أن "الإمارات ترفض تهديد سلامة حركة الطيران، وستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان أمن وسلامة حركة الطيران المدني".

وكانت قطر اتهمت الإمارات باختراق مجالها الجوي، ووجهت رسالة خطية متطابقة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، ورئيس مجلس الأمن الدولي، سفير كازاخستان، خيرت عمروف، تضمنت شكوى ضد دولة الإمارات، بدعوى اختراق إحدى طائراتها الحربية المجال الجوي القطري.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - عثمان الاثنين 15 يناير 2018 - 10:48
ياك غير واحد شوية كان ممنوع على الطائرات القطرية المرور فوق الاجواء الاماراتية ؟
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87
2 - تازي حر الاثنين 15 يناير 2018 - 10:52
اكلت يوم اكل الثور الاببيض
اسرائيل نجحت في مخططاتها -فرق تسود-
انهم الاخوة الاعداء
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94
3 - الطنز البنفسجي الاثنين 15 يناير 2018 - 10:53
قطر مادارت هاد العملية الا وهي متكيا على شي مسند صحيح.. ايران
البعبع ديال الخليج.
لكن ماخاصش يكون هاد الشي مابين الخوت.
احنا مقاطعين مع الجزائر سياسيا ولكن اقتصاديا واجتماعيا مامقاطعينش.. باقي طياراتنا كتمشي عندهم وكيجيو عندنا وباقي التجارة البينية خدامة واخا ضعيفة.. مع ان الخصومة بيناتنا اديولوجية وقديمة يعني اصعب من الخصومة ديالهم بحال كوريا ش.ج.
الله يصلح بين الاخوة المسلمين والله يرد بيهم باش ما يشمتوش فينا اليهود
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74
4 - زائر غير مسجل الاثنين 15 يناير 2018 - 10:58
النظام القطري في حالة إضطراب سياسي تحكمه السيطرة العنجهية وماهو إلا أداةً تحركها يد الغدر والتخريب المختبئة خلف الستار المزيّف باختلاق الاحداث بالكذب والمراوغة وتظليل الحقائق وما النظام القطري إلا محتظر يصارع سكرات الموت ...
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-127
5 - محمد البوعناني الاثنين 15 يناير 2018 - 10:58
دول وازنة تلعب لعب أطفال و السعودية وراء كل هذه الشيطنة.
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49
6 - خليد الاثنين 15 يناير 2018 - 11:21
هذا ما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم وأشد ما يخاف منه على أمته هو بأسهم بينهم
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22
7 - le marocain الاثنين 15 يناير 2018 - 11:51
يجب ان يتدخل جلالة الملك لانهاء هده المهزلة. نحن اخوة و مسلمين.
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-45
8 - MOUH AZDAD الاثنين 15 يناير 2018 - 11:51
ومع العيب في ذالك ما دامت كل مشايخ الخليج الفارسي مستباحة من قبل القوى الصليبية الغربية ومنها أم الشر أمريكـا المجرمة مصاصة دماء شعوب العالم.
المعروف أن مجموعة عشائر البدو الستة قطر* الكويت *الإمارات *البحرين آل سعود* وعمان* توجد فيها قواعد عسكرية غربية منها البحرية والجوية والبرية وأكثر من 100 ألف جندي.
قطر وحدها توجد فيها قاعدتين أمريكيتن جوية وهي أكبر قواعد أمريكية خارج أراضي إدارة الشيطان الأمريكي.
ولن ننسى أن تركيا لها موقع قدم في صحراء قطر ولها 3 ألف جندي لحماية المشيخة من المشايخ الآخرين
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7
9 - خليل هولاندا الاثنين 15 يناير 2018 - 16:05
لا تسرع يازمن الدول العربية التي تدعي انها متشبثة بالإسلام وبعالبمه السمحاء لا تخل مشاكلها الا بالحروب وليس بالجلوس الىً الطاولة كما يفعل اسيادهم
أمريكا ستشعل حرب ضروس لتهدم ما بنته الإمارات وقطر والسعودية هذه موءامرة لكن الخليجييين نائمون عنها
العرب يقاتلون بعضهم البعض وينهبون خيراتهم ولا يفكرون في مستقبل أجيالهم لأنهم اغبياء
الجزاءر تريد تقسيم المغرب وتصرف الملايير على مرتزقة ما يسمى بوليزاريو بدل البخت مع المغرب الى العمل المشترك والتعاون المشترك والرفاهية وتحقيق مسارات تقدمية
للأسف حكام جهال
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-1
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