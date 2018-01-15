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كُتّاب وآراء
مقاتلات قطرية تعترض طائرة إماراتية مدنية
قالت الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتية، اليوم الاثنين، إن مقاتلات قطرية اعترضت طائرة مدنية خلال رحلة اعتيادية إلى المنامة.
وأكدت الهيئة أن الطائرة كانت في رحلة اعتيادية مجدولة ومعروفة المسار ومستوفية لجميع الموافقات والتصاريح اللازمة والمتعارف عليها دوليا، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية (وام).
وأضافت الهيئة، أن اعتراض المقاتلات القطرية يمثل "تهديداً سافراً وخطيرا لسلامة الطيران المدني، وخرقا واضحا للقوانين والاتفاقيات الدولية"، مؤكدة أن "الإمارات ترفض تهديد سلامة حركة الطيران، وستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان أمن وسلامة حركة الطيران المدني".
وكانت قطر اتهمت الإمارات باختراق مجالها الجوي، ووجهت رسالة خطية متطابقة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، ورئيس مجلس الأمن الدولي، سفير كازاخستان، خيرت عمروف، تضمنت شكوى ضد دولة الإمارات، بدعوى اختراق إحدى طائراتها الحربية المجال الجوي القطري.
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تعليقات الزوّار (9)
اسرائيل نجحت في مخططاتها -فرق تسود-
انهم الاخوة الاعداء
البعبع ديال الخليج.
لكن ماخاصش يكون هاد الشي مابين الخوت.
احنا مقاطعين مع الجزائر سياسيا ولكن اقتصاديا واجتماعيا مامقاطعينش.. باقي طياراتنا كتمشي عندهم وكيجيو عندنا وباقي التجارة البينية خدامة واخا ضعيفة.. مع ان الخصومة بيناتنا اديولوجية وقديمة يعني اصعب من الخصومة ديالهم بحال كوريا ش.ج.
الله يصلح بين الاخوة المسلمين والله يرد بيهم باش ما يشمتوش فينا اليهود
المعروف أن مجموعة عشائر البدو الستة قطر* الكويت *الإمارات *البحرين آل سعود* وعمان* توجد فيها قواعد عسكرية غربية منها البحرية والجوية والبرية وأكثر من 100 ألف جندي.
قطر وحدها توجد فيها قاعدتين أمريكيتن جوية وهي أكبر قواعد أمريكية خارج أراضي إدارة الشيطان الأمريكي.
ولن ننسى أن تركيا لها موقع قدم في صحراء قطر ولها 3 ألف جندي لحماية المشيخة من المشايخ الآخرين
أمريكا ستشعل حرب ضروس لتهدم ما بنته الإمارات وقطر والسعودية هذه موءامرة لكن الخليجييين نائمون عنها
العرب يقاتلون بعضهم البعض وينهبون خيراتهم ولا يفكرون في مستقبل أجيالهم لأنهم اغبياء
الجزاءر تريد تقسيم المغرب وتصرف الملايير على مرتزقة ما يسمى بوليزاريو بدل البخت مع المغرب الى العمل المشترك والتعاون المشترك والرفاهية وتحقيق مسارات تقدمية
للأسف حكام جهال