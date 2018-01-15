مقاتلات قطرية تعترض طائرة إماراتية مدنية

هسبريس - متابعة

قالت الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتية، اليوم الاثنين، إن مقاتلات قطرية اعترضت طائرة مدنية خلال رحلة اعتيادية إلى المنامة.

وأكدت الهيئة أن الطائرة كانت في رحلة اعتيادية مجدولة ومعروفة المسار ومستوفية لجميع الموافقات والتصاريح اللازمة والمتعارف عليها دوليا، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

وأضافت الهيئة، أن اعتراض المقاتلات القطرية يمثل "تهديداً سافراً وخطيرا لسلامة الطيران المدني، وخرقا واضحا للقوانين والاتفاقيات الدولية"، مؤكدة أن "الإمارات ترفض تهديد سلامة حركة الطيران، وستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان أمن وسلامة حركة الطيران المدني".

وكانت قطر اتهمت الإمارات باختراق مجالها الجوي، ووجهت رسالة خطية متطابقة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، ورئيس مجلس الأمن الدولي، سفير كازاخستان، خيرت عمروف، تضمنت شكوى ضد دولة الإمارات، بدعوى اختراق إحدى طائراتها الحربية المجال الجوي القطري.