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الرئيسية | خارج الحدود | الحذر مطلوب خلال السفر في الصيف إلى أستراليا

الحذر مطلوب خلال السفر في الصيف إلى أستراليا

الحذر مطلوب خلال السفر في الصيف إلى أستراليا
هسبريس - متابعة
الأربعاء 17 يناير 2018 - 04:50

طرق مسدودة، خطوط سكة حديد متوقفة وحدائق وطنية مغلقة. ينبغي على المسافرين إلى أستراليا الأخذ في الحسبان مثل هذه العقبات خلال شهور الصيف من دجنبر حتى فبراير.

ويحذر نادي السيارات الألماني (أداك) من إمكانية اندلاع حرائق الغابات في أي لحظة أو في أي مكان وسط درجات حرارة شديدة الارتفاع وحرائق تتأجج في جنوب وجنوب شرق أستراليا.

وينبغي على الزوار دائما اتباع تعليمات الشرطة ورجال الإطفاء بالبقاء بعيدا عن الخطر. ويرجى اتباع مثل هذه النصيحة خصوصا في ولايتي فيكتوريا وساوث أستراليا، حيث يخمد ببطء عدد من الحرائق.

بالإضافة إلى ذلك يجب إبقاء الأطفال والمسنين بعيدا عن الشمس.

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