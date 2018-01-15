الإمارات: مقاتلات قطرية تعترض طائرة مدنية ثانية

هسبريس - د.ب.أ

قالت الهيئة العامة للطيران المدني بالإمارات إن "مقاتلات قطرية اعترضت طائرة مدنية ثانية خلال مرحلة نزولها إلى مطار البحرين الدولي".

وكانت الهيئة العامة للطيران المدني بالإمارات قالت في وقت سابق اليوم إن "مقاتلات قطرية اعترضت طائرة مدنية إماراتية خلال رحلة اعتيادية الى المنامة أثناء تحليقها في المسارات المعتادة.

ونفى مصدر مسؤول في الخارجية القطرية اعتراض مقاتلات قطرية طائرة مدنية إماراتية.