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الرئيسية | خارج الحدود | الإمارات: مقاتلات قطرية تعترض طائرة مدنية ثانية

الإمارات: مقاتلات قطرية تعترض طائرة مدنية ثانية

الإمارات: مقاتلات قطرية تعترض طائرة مدنية ثانية
هسبريس - د.ب.أ
الاثنين 15 يناير 2018 - 13:30

قالت الهيئة العامة للطيران المدني بالإمارات إن "مقاتلات قطرية اعترضت طائرة مدنية ثانية خلال مرحلة نزولها إلى مطار البحرين الدولي".

وكانت الهيئة العامة للطيران المدني بالإمارات قالت في وقت سابق اليوم إن "مقاتلات قطرية اعترضت طائرة مدنية إماراتية خلال رحلة اعتيادية الى المنامة أثناء تحليقها في المسارات المعتادة.

ونفى مصدر مسؤول في الخارجية القطرية اعتراض مقاتلات قطرية طائرة مدنية إماراتية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - عرب الاثنين 15 يناير 2018 - 14:01
لا حول ولا قوة الا بالله، من المستفيد من شد الحبل هذا بين المشايخ؟؟ أكيد إسرائيل وأمها الحاضنة.
ترامب يفرك يديه من شدة الفرح، ينتظر صفقات سلاح وفدية جديدة.

حسبنا الله ونعم الوكيل في انقسام المسلمين وضياع أموالهم ومستقبل شعوبهم.
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113
2 - Lym الاثنين 15 يناير 2018 - 14:52
Les arabes nous donnent Des leçon de morale .mais ils sont les premiers à faire le contraire .Arabe=guerre,misère ,ignorance .hypocretie
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23
3 - احمد الاثنين 15 يناير 2018 - 15:11
والله لم تعد الامور منطقية فاعتراض طائرة مدنية لايتم الاداخل المجال الجوي للدولة المعنية وان لا ستكون الطائرات القطرية قد اخترقت المجال الجوي البحريني وهذه الاخيرة نظرا للعلاقة الاخوية المتينة التي تربطها بقطر ستتقدم بشكوى على الفور لمجلس الامن المهم هذه حريرة بدات اللهم جنب المسلمين شر القتال لقد اعيتنا الانقسامات وارهقتنا التطاحنات
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12
4 - remeg الاثنين 15 يناير 2018 - 15:28
لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم الى اين تسير الامور كل دويلة تحسب نفسها دولة عظيمة وتستعرض عضلاتها عن الدويلة الاخرى و بدلا من استغلال الثروات التى حبى بها الله الدول العربية في ما يعود على العباد بالمنفعة يتسابقون لشراء الطائرات الحربية والاسلحة الفتاكة ويحرضون الشعوب على بعضها
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27
5 - Amri الاثنين 15 يناير 2018 - 15:34
العرب كالأطفال الصغار........................
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31
6 - جمالات الصحراء الاثنين 15 يناير 2018 - 15:46
اللهم اجعل كيدهم في نحورهم.اهل الزيرو شبعوا.والان بداو يدكرعوا.بداية نهاية مشيخات النفط.
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20
7 - azzouzdraalouz Mohammed الاثنين 15 يناير 2018 - 16:19
أظن و الله اعلم أن الخليج العربي في طريق الانهيار.
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8
8 - Mohamed Mike الاثنين 15 يناير 2018 - 16:40
هل التاريخ يعيد نفسه الانقسامات والصراعات والاستقواء.بالاجنبي من أجل تدمير.العالم العربي.يذكرنا.بالاندلس وملوك الطوائف وانقراض.الحكم الإسلامي بالأندلس
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