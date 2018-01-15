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الرئيسية | خارج الحدود | السادات يتراجع عن خوض الانتخابات الرئاسية بمصر

السادات يتراجع عن خوض الانتخابات الرئاسية بمصر

السادات يتراجع عن خوض الانتخابات الرئاسية بمصر
هسبريس - متابعة
الاثنين 15 يناير 2018 - 15:40

أعلن مرشح رئاسي مصري محتمل بارز، اليوم الإثنين، تراجعه عن اعتزام خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، والمقرر إجراؤها في مارس 2018 بالبلاد.

جاء ذلك خلال مؤتمر عقده البرلماني المصري السابق، محمد أنور عصمت السادات، بمقر حزب الإصلاح والتنمية (ليبرالي)، الذي يرأسه، شرقي القاهرة، للإعلان عن موقفه من الترشح لرئاسيات مصر 2018.

وقال السادات، نجل شقيق الرئيس الراحل أنور السادات (1970-1981): "قررنا ألا نشترك في الانتخابات، أو نستمر في خوض العملية الانتخابية، وسنظل نمارس دورنا بكل قناعة وإيمان بأن مصر تتوجه للأفضل، وندعو للمشاركة الفعالة في العملية الانتخابية".

وأضاف: "لا أشعر ولا أطمئن أن الانتخابات ليست بالصورة التي كنا نتمناها، وطالبنا بأمور ولم نجدها، وبالتالي لن نخوض معركة خاسرة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - 50سنة الاثنين 15 يناير 2018 - 16:09
حكم العسكر يا بني. السيسي مثل حسني أو أكثر 50 سنة يجلس على الكرسي
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28
2 - naima imini الاثنين 15 يناير 2018 - 16:17
انا لله وانا اليه راجعون
التهديد
الخوف
المضايقات
واخيرا
الاغتيالات
حسبنا الله ونعم الوكيل
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27
3 - مستأنس الاثنين 15 يناير 2018 - 16:57
مصطلح الإنتخابات نظلمه حين نستعمله في مصر مع الأسف فلا توجد ديمقراطية هناك أبدا فالرئيس باقي على كرسيه حتى الموت أحب من أحب وكره من كره وهذا بمباركة قوى خارجية.
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