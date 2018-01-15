السادات يتراجع عن خوض الانتخابات الرئاسية بمصر

هسبريس - متابعة

أعلن مرشح رئاسي مصري محتمل بارز، اليوم الإثنين، تراجعه عن اعتزام خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، والمقرر إجراؤها في مارس 2018 بالبلاد.

جاء ذلك خلال مؤتمر عقده البرلماني المصري السابق، محمد أنور عصمت السادات، بمقر حزب الإصلاح والتنمية (ليبرالي)، الذي يرأسه، شرقي القاهرة، للإعلان عن موقفه من الترشح لرئاسيات مصر 2018.

وقال السادات، نجل شقيق الرئيس الراحل أنور السادات (1970-1981): "قررنا ألا نشترك في الانتخابات، أو نستمر في خوض العملية الانتخابية، وسنظل نمارس دورنا بكل قناعة وإيمان بأن مصر تتوجه للأفضل، وندعو للمشاركة الفعالة في العملية الانتخابية".

وأضاف: "لا أشعر ولا أطمئن أن الانتخابات ليست بالصورة التي كنا نتمناها، وطالبنا بأمور ولم نجدها، وبالتالي لن نخوض معركة خاسرة".