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ترامب يشيد بأدوار الدوحة في مكافحة الارهاب

ترامب يشيد بأدوار الدوحة في مكافحة الارهاب
هسبريس ـ مُتابعة
الثلاثاء 16 يناير 2018 - 04:50

قالت وكالة الأنباء القطرية إن الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد، تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أشاد فيه بدور الدوحة في مكافحة الإرهاب.

وذكرت الوكالة أن ترامب وتميم ناقشا العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، خصوصا في مكافحة الإرهاب، وتناولا أيضا تطورات الأحداث الدولية ومستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط.

وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيليرسون ونظيره القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني كانا قد أعلنا، خلال مؤتمر صحفي مشترك شهر يوليوز في الدوحة، عن توقيع مذكرة تفاهم لمكافحة تمويل الإرهاب.

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