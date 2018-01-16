24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
16/01/2018
الأيام القادمة
|16
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:59
|07:29
|12:42
|15:23
|17:46
|19:05
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
النشرة البريدية
استطلاع هسبريس
هل أنت متفائل بمستقبل المغرب خلال سنة 2018؟
- هل يقبلُ المجلس الدستوري رأس السنة الأمازيغية عيدا وطنيا؟
- عرض مُغر من الهلال السعودي لأشرف بنشرقي
- مرشدون سياحيون يتأهبون لـ"كفاءات الميدان"
- مشروع مغربي إماراتي يُزود آلاف المنازل القروية بالطاقة الشمسية
- مزارع إسبانية تبحث عن آلاف العمال المغاربة
مشروع مغربي إماراتي يُزود آلاف المنازل القروية بالطاقة الشمسية (5.00)
التدافع الشديد يودي بحياة مغربيتين في معبر باب سبتة المحتلة (5.00)
- الداودي يعتبر دعم الحكومة أسعار غاز البوطان والسكر "أكبر منكر" - (171)
- التدافع الشديد يودي بحياة مغربيتين في معبر باب سبتة المحتلة - (111)
- احتفاء رواندي بطرح البوليساريو يغضب سفارة المغرب في كيغالي - (83)
- إلغاء "مجانية التعليم" يُشْعل معارضة برلمانيين في الأغلبية الحكومية - (72)
- هل يقبلُ المجلس الدستوري رأس السنة الأمازيغية عيدا وطنيا؟ - (54)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
Imprimer
ترامب يشيد بأدوار الدوحة في مكافحة الارهاب
الثلاثاء 16 يناير 2018 - 04:50
قالت وكالة الأنباء القطرية إن الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد، تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أشاد فيه بدور الدوحة في مكافحة الإرهاب.
وذكرت الوكالة أن ترامب وتميم ناقشا العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، خصوصا في مكافحة الإرهاب، وتناولا أيضا تطورات الأحداث الدولية ومستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط.
وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيليرسون ونظيره القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني كانا قد أعلنا، خلال مؤتمر صحفي مشترك شهر يوليوز في الدوحة، عن توقيع مذكرة تفاهم لمكافحة تمويل الإرهاب.