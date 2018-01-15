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الرئيسية | خارج الحدود | تفحم 6 جثث في احتراق مطعم بالكوت ديفوار

تفحم 6 جثث في احتراق مطعم بالكوت ديفوار

تفحم 6 جثث في احتراق مطعم بالكوت ديفوار
هسبريس ـ مُتابعة
الاثنين 15 يناير 2018 - 19:55

لقي 6 أشخاص مصرعهم، اليوم الاثنين، جراء اندلاع حريق بأحد المطاعم في حي أتيكوبي بأبيدجان الإيفوارية.

وأوضحت إدارة الإطفاء العسكرية أن النيران أسفرت عن تدمير المطعم بالكامل. وأضافت أنه "بعد أن تمت السيطرة على الحريق، مكنت عمليات البحث من اكتشاف 6 جثث متفحمة".

وبحسب نتائج أولية للتحقيق الذي يجري في المطعم نفسه فقد "اندلع الحريق جراء تماس كهربائي".

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