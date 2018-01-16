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كُتّاب وآراء
الإمارات تخاطب مجلس الأمن حول اتهامات قطر
سلمت الإمارات مذكرة لمجلس الأمن ردت فيها على اتهامات قطرية لها باختراق مجالها الجوي.
وقال يعقوب الحوسني مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي بالإمارات إن البعثة الدائمة للإمارات في نيويورك "سلمت رد دولة الإمارات الذي يفند المزاعم القطرية الواردة في مذكرتها لمجلس الأمن حول اختراق مجالها الجوي من جانب إحدى الطائرات العسكرية".
وأضاف الحوسني ، في تصريح اليوم الثلاثاء ، أن "وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية تدين بأشد العبارات ما اعتادت عليه دولة قطر في الفترة الأخيرة من تصعيد غير مبرر" ، قائلا إن "الوزارة يهمها أن تؤكد أن الطائرة العسكرية كانت تحلق خارج الأجواء القطرية".
وأكمل "تستنكر الوزارة هذا التصعيد من جانب دولة قطر، وتطالبها بالتزام قواعد القانون الدولي ومقتضيات حسن الجوار".
وكانت قطر قد اتهمت الإمارات الاسبوع الماضي باختراق مجالها الجوي بطائرة عسكرية، وهو ما نفته الإمارات.