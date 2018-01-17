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كينيا تقبض على قس بتهمة استغلال قاصر جنسيا
الأربعاء 17 يناير 2018 - 05:42
ألقي القبض على قس كاثوليكي بسبب استغلاله لقاصر جنسيا في أبرشية نجوندا، وسط كينيا، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام محلية.
وداهمت مجموعة من رجال الشرطة القس، الذي أبلغ عنه أتباعه، بينما كان يتشارك الفراش مع القاصر الذي لم يتجاوز 17 عاما من عمرا.
وقال رئيس الشرطة المحلية، عقب القبض على رجل الدين، إنه اعترف بإقامة علاقات جنسية مع القاصر. بينما فتح الأمنيون تحقيقا سيضع القس قريبا بين أيدي السلطة القضائية.
وقالت والدة الضحية: "لا يمكنني تخيل أن يفعل قس هذا لإبني. أرغب في رؤيته خلف القفص في المحاكم. هذا أمر لا يمكن قبوله وغفرانه".