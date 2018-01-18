استطلاع دولي يرصد تنامي مخاطر اندلاع حروب بين القوى الكبرى

هسبريس - د.ب.أ

خلص استطلاع دولي قام به المنتدى الاقتصادي العالمي ونشر اليوم الأربعاء إلى أن أغلبية كبيرة من المسؤولين الاقتصاديين التنفيذيين والأكاديميين يشعرون بتزايد خطورة اندلاع مواجهة بين القوى الكبرى.

ومن بين نحو ألف شخص شملهم الاستطلاع السنوي، قال 93% إن الخلافات السياسية أو الاقتصادية بين القوى الكبرى سوف تتفاقم.

كما أعرب نحو 80% عن اعتقادهم بأن المخاطر المرتبطة بحروب تشمل القوى الكبرى سوف تكون أكبر هذا العام مقارنة بعام 2017.

قد نشرت نتائج الاستطلاع قبل اجتماع المنتدى الاقتصادي العالمي السنوي، المقرر في دافوس بسويسرا في الفترة من الثلاثاء حتى الجمعة الأسبوع المقبل.

وعلى الرغم من إدراك تفاقم الوضع الأمني العالمي، إلا أن الأحداث المناخية تصدرت قائمة سيناريوهات المخاطر المحتملة للمرة الثانية على التوالي.

وقد خلت قائمة أبرز خمسة مخاطر من الهجرة بالنسبة للعام الجاري، إلا أن الكوارث الطبيعية حلت في المرتبة الثانية للمخاطر الأكثر احتمالا .

وكانت شركة إعادة التأمين السويسري " ري" قد ذكرت أن الأعاصير والحرائق في الولايات المتحدة الأمريكية دفعت التكاليف المالية العالمية للكوارث إلى 306 مليار دولار عام 2017، بما يمثل زيادة بنسبة 63% مقارنة بعام 2016.

جاءت الهجمات الإلكترونية وتزوير البيانات وسرقتها ضمن التهديدات الخمس الأكثر احتمالا للحدوث هذا العام.

وكانت الحواسب الآلية في أنحاء العالم قد واجهت العام الماضي هجوم "وانا كراي" في 150 دولة، وهجوم " نوت بيتيا"، الذي تسبب في وقوع خسائر ربعية بقيمة 300 مليون دولار.

ويشار إلى أن نحو ثلثي المشاركين في الاستطلاع كانوا من مواطني أوروبا وأمريكا الشمالية الذين يعملون في مجال الأعمال أو الوسط الأكاديمي.