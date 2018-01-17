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الرئيسية | خارج الحدود | نتنياهو يتوقع نقل سفارة واشنطن للقدس خلال عام

نتنياهو يتوقع نقل سفارة واشنطن للقدس خلال عام

نتنياهو يتوقع نقل سفارة واشنطن للقدس خلال عام
هسبريس - متابعة
الأربعاء 17 يناير 2018 - 13:54

صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس سيتم في غضون عام.

ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن نتنياهو القول :"تقييمي المؤكد هو أنها ستنتقل بأسرع مما يعتقد الناس، في غضون عام من اليوم".

جاء هذا التصريح لصحفيين كانوا برفقة نتنياهو على متن رحلة جوية من دلهي إلى ولاية جوجارات، في إطار زيارته الرسمية للهند.

ولم يوضح نتنياهو الأساس الذي بنى عليه تقييمه، ولكنه اعتبر أن هذا ضمن سلسلة من التحركات السياسية التي "لم تحدث من قبل"، وتتضمن موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من إيران وما أشار إليه من خطط لإلغاء الاتفاق النووي معها والقرار الأمريكي بإرجاء صرف 65 مليون دولار لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

تجدر الإشارة إلى أن تقييم نتنياهو يختلف عن مسؤولين أمريكيين سابقين كانوا قد تحدثوا عن أن نقل السفارة قد يستغرق ما لا يقل عن ثلاث أو أربع سنوات، لما تتطلبه التجهيزات الأمنية وغيرها من وقت.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في دجنبر الماضي الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل وأعطى أوامر بالبدء في إجراءات نقل السفارة الأمريكية إلى القدس.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - عبدالحق الأربعاء 17 يناير 2018 - 14:17
باذن الله لن تكون القدس عاصمة لإسرائيل
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18
2 - مواطنة الأربعاء 17 يناير 2018 - 14:30
ان شاء الله أتمنى من الله أن ينقل نتانياهو وترامب معا إلى جهنم خالدين فيها قبل متم هذا العام!
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27
3 - رشدون حمادي الأربعاء 17 يناير 2018 - 14:40
تمهل ايها الصهيوني. الان تعرفنا على الخونة بيننا الدين يمدونكم بالحياة ونحن في طور التخطيط وسوف لن يطول بقاءكم معشر الجبناء اما الحرب الطائفية التي تسعون لاشعالها سيطفئها الله وهو الدي قال في كتابه العزيز .كلما اوقدوا نارا اطفئها الله .سيتحد الشيعة والسنة ولن تنفعكم امريكا وﻻ الخونة بيننا كلكم تحت اقدامنا ايها العنصري كما يضهر من خﻻل نشيدكم الوطني المزعوم كله عنصرية وقطع الرؤوس
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11
4 - مواطن الأربعاء 17 يناير 2018 - 14:44
بإذن السميع العليم لن يكون ما أرادوا نسأل الله العلي القدير أن يهلك ترامب ونتنياهو وعصابتهم فإنه نعم المولى ونعم النصير
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13
5 - wood الأربعاء 17 يناير 2018 - 15:12
بإذن الله ستصبح اسرائيل الكبرى حقيقة من النهر الى النهر اي من نهر النيل الى نهر الفرات ، وتزيح عبيد العربان و ملوكهم و اسيادهم المتخلفين من تلك المناطق ليحل محلها شعب متحضر يؤمن بالقيم الانسانية !!!
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-13
6 - رشيد الأربعاء 17 يناير 2018 - 16:12
كان في الماضي الملوك والولات لا يترددون في الدفاع عن الاسلام والبيوت والاماكن المقدسة حبا في الله وطمعا في الجنة . واليوم انحنوا للمهانة والذل والملدات والطمع في المناصب ونهب الشعوب واستعبادهم . وذهبة كرامتهم وقوتهم وشخصيتهم . اصبحوا مكروهين من قبل شعوبهم والعالم كله . ذهبة عزتهم وقيمتهم قبل ذهاب القدس . وسيحاسبوا عند الله بشهادة جميع الامم . الدفاع عن حقوق الله وحدود الله هي الاهم . والتذهب الحكومات المتواطىءة والمنكمشة ضد هذا العار الذي حل بالامة الاسلامية الى الجحيم .
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6
7 - مهاج أحمق الأربعاء 17 يناير 2018 - 17:09
حسب الكتاب الصادر مؤخرا فخطة ترامب هي تسليم غزة لمصر و الضفة الغربية للأردن لان قبل إحتلالهما كانت غزة تابعة لمصر و الضفة كانت تابعة للاردن. و القدس ماهي الا مرواغة لتسليمها للاردن. و بدلك تتخلص اسرائيل من الفلسطينيين نهائيا و يصبحوا مشكلة للاردن و مصر.
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