نتنياهو يتوقع نقل سفارة واشنطن للقدس خلال عام

هسبريس - متابعة

صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس سيتم في غضون عام.

ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن نتنياهو القول :"تقييمي المؤكد هو أنها ستنتقل بأسرع مما يعتقد الناس، في غضون عام من اليوم".

جاء هذا التصريح لصحفيين كانوا برفقة نتنياهو على متن رحلة جوية من دلهي إلى ولاية جوجارات، في إطار زيارته الرسمية للهند.

ولم يوضح نتنياهو الأساس الذي بنى عليه تقييمه، ولكنه اعتبر أن هذا ضمن سلسلة من التحركات السياسية التي "لم تحدث من قبل"، وتتضمن موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من إيران وما أشار إليه من خطط لإلغاء الاتفاق النووي معها والقرار الأمريكي بإرجاء صرف 65 مليون دولار لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

تجدر الإشارة إلى أن تقييم نتنياهو يختلف عن مسؤولين أمريكيين سابقين كانوا قد تحدثوا عن أن نقل السفارة قد يستغرق ما لا يقل عن ثلاث أو أربع سنوات، لما تتطلبه التجهيزات الأمنية وغيرها من وقت.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في دجنبر الماضي الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل وأعطى أوامر بالبدء في إجراءات نقل السفارة الأمريكية إلى القدس.