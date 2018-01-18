التميمي يدين احتجاز زوجته وابنته في إسرائيل

هسبريس ـ الأناضول

اتهم باسم التميمي، والد الطفلة المعتقلة "عهد" (16 عاما) وزوج المعتقلة "ناريمان"، المحكمة الإسرائيلية بالتساوق مع الحكومة الإسرائيلية، من خلال "تعمد التضييق عليهما، وزيادة معاناتهما، عبر سياسة تمديد الاعتقال لفترات قصيرة".

وقال "التميمي إن عملية تمديد اعتقال ابنته وزوجته "ناريمان" عدة مرات، لفترات قصيرة، خلال الفترة الماضية، يهدف إلى "زيادة معاناتهما خلال النقل من السجن للمحكمة، والعكس، وللتضيق على العائلة".

ومددت محكمة عسكرية إسرائيلية اعتقال "عهد" ووالدتها "ناريمان" لمدة 48 ساعة، وقال التميمي وهو معتقل سابق، إن عملية نقل المعتقل من وإلى السجن هي عملية "قاسية"، تستغرق عدة ساعات في مركبات يطلق عليها "البوسطة".

وأشار إلى أن المعتقل يتعرض للتفتيش والإهانة، والاحتجاز لعدة ساعات وهو مقيد الأطراف.

وقال: " كان بإمكان القاضي أن يؤجل المحكمة لفترة أطول، ولكن، لكونه جزء من منظومة الاحتلال يتعمد عملية التمديد لفترات قصيرة".

ولفت الانتباه إلى أن السلطات الإسرائيلية تحاول كسر "إرادة عائلته في مقاومة الاحتلال". وزاد : " تلك الاجراءات لن تزيدنا الا قوة في مواجهة الاحتلال الغريب عن بلادنا". ثم أشار إلى أن ابنته تواجه 12 تهمة، منها "قذف الحجارة، وإعاقة عمل الجيش".