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برجيت باردو: ممثلات ينلن أدوارا بغواية منتجين
الخميس 18 يناير 2018 - 04:40
اعتبرت الممثلة الفرنسية برجيت باردو أن أغلب شكاوى الاعتداءات الجنسية التي ظهرت مؤخرا في عالم السينما هي "حالات نفاق"، مؤكدة أن "ممثلات كثيرات يغوين المنتجين كي يحصلن على دور".
ففي مقابلة مع مجلة "باري ماتش" أوضحت الممثلة وأيقونة الإغراء السابقة في حقبة الستينات أن "كل الجدل الذي أثير بسبب الانتهاكات بحق الممثلات يحتل مكان موضوعات مهمة كانت تجب مناقشتها".
وقالت: "لم اتعرض مطلقا لتحرش جنسي. وكان يروق لي أن يؤكدوا لي أنني حسناء.. هذا النوع من المغازلة لطيف". كما اتهمت باردو، التي اعتزلت التمثيل منذ أعوام وتنشط في مجال حماية الحيوانات، الممثلات بإغواء المنتجين كي تحصلن على أدوار.
وزادت: "بعدها، لكي يكن محور الحديث، يسردن كيف أنهن تعرضن للاستغلال"، وأردفت: "هذا الأمر يضرهن أكثر مما ينفعهن".