24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
18/01/2018
الأيام القادمة
|18
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:59
|07:29
|12:43
|15:24
|17:48
|19:06
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
النشرة البريدية
استطلاع هسبريس
هل أنت متفائل بمستقبل المغرب خلال سنة 2018؟
- ببغاوات في تعليمنا!
- عرض لأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم
- مضامين أبرز الصحف الصادرة اليوم بالمنطقة العربية
- "مشارف" يرحب بالباحث الأكاديمي خالد التوزاني
- مهنيون يحذرون من آثار تضريب سلع تركيا على اقتصاد المغرب
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
Imprimer
السيسي يوقع قانونا لإنشاء وكالة فضاء مصرية
الخميس 18 يناير 2018 - 05:45
وقع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قانونا لإنشاء وكالة فضاء مصرية، وينص المستند، الذي صدق عليه البرلمان، على أن تتبع الوكالة رئيس الجمهورية، وتتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، ومقرها الرئيسي بمدينة القاهرة، ولها فروع في جميع أنحاء الجمهورية بقرار من مجلس إدارتها.
كما ينص القانون، أيضا ،على أن الوكالة تهدف إلى استحداث ونقل علوم وتكنولوجيا الفضاء وتوطينها وتطويرها، وامتلاك القدرات الذاتية لبناء الأقمار الصناعية وإطلاقها من الأراضي المصرية، بما يخدم استراتيجية الدولة في مجالات التنمية وتحقيق الأمن الوطني.