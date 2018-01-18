السيسي يوقع قانونا لإنشاء وكالة فضاء مصرية

هسبريس ـ مُتابعة

وقع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قانونا لإنشاء وكالة فضاء مصرية، وينص المستند، الذي صدق عليه البرلمان، على أن تتبع الوكالة رئيس الجمهورية، وتتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، ومقرها الرئيسي بمدينة القاهرة، ولها فروع في جميع أنحاء الجمهورية بقرار من مجلس إدارتها.

كما ينص القانون، أيضا ،على أن الوكالة تهدف إلى استحداث ونقل علوم وتكنولوجيا الفضاء وتوطينها وتطويرها، وامتلاك القدرات الذاتية لبناء الأقمار الصناعية وإطلاقها من الأراضي المصرية، بما يخدم استراتيجية الدولة في مجالات التنمية وتحقيق الأمن الوطني.