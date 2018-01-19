دعم لوجستي أمريكي لإجراء الانتخابات بالعراق

هسبريس ـ مُتابعة

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن تقديم مساعدات لوجستية لإجراء الانتخابات البرلمانية العراقية في 12 ماي المقبل.

وقالت السفارة الامريكية في بغداد في بيان صحفي: "تدعم حكومة الولايات المتحدة الأمريكية بشدة إجراء الانتخابات الوطنية العراقية في شهر ماي المقبل ، تماشياً مع الدستور العراقي ، وإن تأجيل الانتخابات سيشكل سابقة خطيرة ، ويقوض الدستور ، ويضر بالتطور الديمقراطي في العراق على المدى البعيد".

وأضافت :"لتحقيق ذلك الهدف تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بتقديم مساعدات سوف تسهم في ضمان سماع واحتساب أصوات العراقيين بما في ذلك أصوات ما يقرب من 6ر2 مليون عراقي لايزالون نازحين عن ديارهم في المناطق المحررة".

وحسب السفارة؛ ستساهم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في تدريب مجموعات المجتمع المدني المحلية على مراقبة الانتخابات ، وبتزويد المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق بستة مستشارين دوليين متخصصين في الانتخابات حيث سيقومون بمساعدة المفوضية على تعزيز نظمها الانتخابية وموظفيها وعملياتها.

وتعهدت بـ"بتمكين العراقيين النازحين داخليا من التصويت من خلال التركيز على تسجيل الناخبين ، وضمان فعالية أنظمة التصويت الالكتروني ، وتحسین القدرة الإدارية الانتخابية علي مستوى المحافظات لدعم عملية التصویت في المناطق المحررة مؤخرا ، ومساعدة مجلس المفوضين الجديد في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات على وضع خطة تشغيلية سليمة لانتخابات أيار/مايو 2018".

وذكرت أن "دعم المؤسسات الديمقراطية العراقية ، هو جزء أساسي من التزام الولايات المتحدة المستمر بعراق اتحادي ديمقراطي مزدهر وموحد، ومن خلال ممارسة حقهم الدستوري في التصويت، سيظهر العراقيون التزامهم بالحوكمة من خلال العمليات السلمية بدلا من العنف".