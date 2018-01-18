24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

18/01/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5907:2912:4315:2417:4819:06
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب خلال سنة 2018؟

  1. فحص طبي يؤكد سلامة بدن وعقل الرئيس ترامب (5.00)

  2. هذه حالات تنفيذ منع العمارات من تثبيت "بارابول الواجهات" بالمغرب (5.00)

  3. يهود يقتحمون باب المغاربة للصلاة في الأقصى (5.00)

  4. سقوط في بئر ينهي حياة ستيني ناحية ابن أحمد (5.00)

  5. دكاترة الوظيفة ينزلون إلى الشارع ويشككون في مصداقية الجامعات (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | رايتس ووتش: الأزمة في كتالونيا ليست حقوقية

رايتس ووتش: الأزمة في كتالونيا ليست حقوقية

رايتس ووتش: الأزمة في كتالونيا ليست حقوقية
هسبريس - إفي
الخميس 18 يناير 2018 - 17:50

اعتبرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن أزمة إقليم كتالونيا شرقي إسبانيا تعد مسألة سياسية ولا تتعلق بحقوق الإنسان، ما يعني أنه لا يعنيها إبداء رأيها، إلا أنها ستقوم بهذا الامر في حالات استخدام الشرطة للقوة المفرطة مثلما حدث في الاستفتاء حول الاستقلال الذي نظم في الأول من أكتوبر الماضي.

وقال المدير التنفيذي للمنظمة كين روث، في مقابلة مع "إفي"، إن "هيومن رايتس ووتش تركز في كيفية معاملة الشرطة المتظاهرين، لأن هذه مسألة حقوقية واضحة، وكون كتالونيا يجب أن تكون جزءا من إسبانيا ليس أمرا سنتحدث عنه".

وفي تقريرها السنوي، الذي تم تقديمه اليوم في باريس، تخصص "هيومن رايتس ووتش" جزءا مقتضبا لإسبانيا ودول أخرى بالاتحاد الأوروبي؛ تشير فيه إلى أن الاستفتاء أجري رغم إعلان المحكمة الدستورية بطلانه، وتعتبر أن عملية التصويت تخللها استخدام مفرط للقوة من جانب الحرس المدني والشرطة الوطنية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.