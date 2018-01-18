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الرئيسية | خارج الحدود | الرئيس المصري يقيل رئيس جهاز المخابرات العامة

الرئيس المصري يقيل رئيس جهاز المخابرات العامة

الرئيس المصري يقيل رئيس جهاز المخابرات العامة
هسبريس - متابعة
الخميس 18 يناير 2018 - 14:41

أقال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، رئيس جهاز المخابرات العامة اللواء خالد فوزي.

وذكرت وكالة أنباء "الشرق الأوسط" الرسمية، أن الرئيس السيسي، "أصدر قرارا بتكليف مدير مكتبه اللواء عباس كامل بتسيير أعمال جهاز المخابرات العامة لحين تعيين رئيس جديد للجهاز".

ولم تقدم الوكالة آي معلومات حول أسباب هذه الإقالة.

وكان السيسي، قد أصدر قرارا بتعيين فوزي وهو ضابط عسكري، رئيسا للمخابرات العامة في 21 دجنبر 2014.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - الزرعي. الخميس 18 يناير 2018 - 15:45
نحن في انتظار استقالة السيسي من رآسة مصر وعودة الرئيس الشرعي المنتخب من طرف الشعب المصري السيد محمد مرسي.ليعود الامن والامان للشعب المصري الشقيق.
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2 - عبدو الخميس 18 يناير 2018 - 16:11
هدا ما أكده اشرف الخولي من جهاز المخابرات ان هناك مشاكل مع المخابرات العامة يعني ان التسريبات الاخيرة حقيقية وان اشرف الخولي ليس شخصية وهمية بل موجود و حقيقة
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