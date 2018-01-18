الرئيس المصري يقيل رئيس جهاز المخابرات العامة

هسبريس - متابعة

أقال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، رئيس جهاز المخابرات العامة اللواء خالد فوزي.

وذكرت وكالة أنباء "الشرق الأوسط" الرسمية، أن الرئيس السيسي، "أصدر قرارا بتكليف مدير مكتبه اللواء عباس كامل بتسيير أعمال جهاز المخابرات العامة لحين تعيين رئيس جديد للجهاز".

ولم تقدم الوكالة آي معلومات حول أسباب هذه الإقالة.

وكان السيسي، قد أصدر قرارا بتعيين فوزي وهو ضابط عسكري، رئيسا للمخابرات العامة في 21 دجنبر 2014.