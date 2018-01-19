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كُتّاب وآراء
إدارة ترامب تُسارع لنقل سفارة واشنطن إلى القدس
أشار مسؤولون امريكيون إلى أن الإدارة الأمريكية تتحرك على نحو اسرع مما هو متوقع لنقل سفارتها من تل ابيب إلى القدس .
ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن المسؤولين، الذين لم يتم تسميتهم، قولهم أمس الخميس، إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تتحرك لنقل السفارة الامريكية بحلول عام 2019، على الرغم من اصرارها الشهر الماضى على ان هذه الخطوة لن تحدث حتى نهاية ولاية الرئيس ترامب.
وذكرت الصحيفة أن خطط الإدارة، بعد اعتراف ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل، تشير إلى أنها لم تعد تهتم بتخفيف الضربة السياسية الجديدة، التي أثارت احتجاجات غاضبة من الفلسطينيين والعرب والمسلمين ، وأثارت شكوكا بشأن طموحات ترامب لصنع السلام .
كان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو قال أول أمس الاربعاءللصحفيين ان السفارة ستنقل "خلال هذا العام". وهذا ما جعله في موقف يتعارض مع ترامب الذي قال ساعات بعد ذلك " نحن لا ننظر حقا إلى ذلك. "
يذكر أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس قال أن واشنطن لن تكون وسيطا في عملية السلام الإسرائيلية الفلسطينية بسبب قرار ترامب .
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تعليقات الزوّار (8)
من هنا يتبين ان الماتش مبيوع وفِي المقابل هناك خونة لان مسرحية التنديد لم تعد تنفع وبان الحكام العرب على حقيقتهم
وتخلفنا وأننا نعتمد على الشعارات والكلمات فقط.