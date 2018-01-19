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الرئيسية | خارج الحدود | إدارة ترامب تُسارع لنقل سفارة واشنطن إلى القدس

إدارة ترامب تُسارع لنقل سفارة واشنطن إلى القدس

إدارة ترامب تُسارع لنقل سفارة واشنطن إلى القدس
هسبريس - د.ب.أ
الجمعة 19 يناير 2018 - 12:50

أشار مسؤولون امريكيون إلى أن الإدارة الأمريكية تتحرك على نحو اسرع مما هو متوقع لنقل سفارتها من تل ابيب إلى القدس .

ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن المسؤولين، الذين لم يتم تسميتهم، قولهم أمس الخميس، إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تتحرك لنقل السفارة الامريكية بحلول عام 2019، على الرغم من اصرارها الشهر الماضى على ان هذه الخطوة لن تحدث حتى نهاية ولاية الرئيس ترامب.

وذكرت الصحيفة أن خطط الإدارة، بعد اعتراف ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل، تشير إلى أنها لم تعد تهتم بتخفيف الضربة السياسية الجديدة، التي أثارت احتجاجات غاضبة من الفلسطينيين والعرب والمسلمين ، وأثارت شكوكا بشأن طموحات ترامب لصنع السلام .

كان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو قال أول أمس الاربعاءللصحفيين ان السفارة ستنقل "خلال هذا العام". وهذا ما جعله في موقف يتعارض مع ترامب الذي قال ساعات بعد ذلك " نحن لا ننظر حقا إلى ذلك. "

يذكر أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس قال أن واشنطن لن تكون وسيطا في عملية السلام الإسرائيلية الفلسطينية بسبب قرار ترامب .

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - غيلان قدور الجمعة 19 يناير 2018 - 13:03
واين هي شطحات عبثية لبعض حكام العرب لقد ساد الصمت خوفا من غضب ترامب ونتانياهو وخوفا على الحكم وعلى الاعانة الامريكية .
من هنا يتبين ان الماتش مبيوع وفِي المقابل هناك خونة لان مسرحية التنديد لم تعد تنفع وبان الحكام العرب على حقيقتهم
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68
2 - مع فلسطين الجمعة 19 يناير 2018 - 13:07
هدا الاحمق ترامب ليس الا خادما مخلصا للصهيونية كى يظهر على انه رجل امريكا القوي ولكنه ليس الا غبي مجنون وفلسطين والقدس لن يحلم بها الصهاينة طال الزمن او قصر فسيخرجوا هاربين زمن الضعف العربي والاسلامى لن يدوم وزمن الخيانة والعمالة الى زوال يومها سيجد اليهود انفسهم وسط محيط رافض سيرفضهم ويلفض جثثهم النتنة مهما تءامر ترامب وغيره من العملاء فلسطين لن تضيع والزمن بيننا
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46
3 - تبلد العواطف الجمعة 19 يناير 2018 - 13:07
تحاليل السلامة العقلية أثبتت ان الرجل لايعاني اي خلل دماغي غير ان ليس دليل على ان قرارته الرجل سليمة وانه ليس معاندا فحتى هتلر او موسوليني أو حتى صدام لو خضعوا لكشف طبي لخلص الا انهم لايعانون من اي من عوارض الجنون ولكن ما ورطوا فيه شعوبهم يضعهم في خانة الحمقى الذين لا يرجى شفاءهم .
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17
4 - Bobby Brown الجمعة 19 يناير 2018 - 13:29
ان المشكل ليس مشكل donald trump او يتنياهو بل مأساة العرب. لمن نوجه غضبنا؟ الإدارة الأمريكية وعميلها المخلص في الشرق الأوسط: إسرائيل؟ أم لخونتنا العرب؟ وهم من يلام في الدرجة الأولى...اذا كان ترامب قد اتصل بثلاثة زعماء عرب بضع أيام قبل الإعلان عن تحويل السفارة الامريكية للقدس، وإذا كل العرب وأقصد كل العرب قد كانوا على علم بهذا المشروع موعد من وعوده الانتخابية ولو دولة عربية واحدة حركت ساكنا، فلماذا ننافق انفسنا ونستغرب كأننا قد فوجئنا؟ ؟؟ نحن السبب، نحن الخونة، نحن العلة، نحن الإنسان المريض فوق هذه الأرض. ماذا تتوقع من أمة تترقب كل شيء من الغرب،هذا الغرب الذي يدبحنا في كل مناسبة. أمة الغش والخدل والنفاق والرشوة. والله لم أستغرب ولن أستغرب ومسألة السفارة ليست أي شيء تمام ما هو أت فترقبوا الأسوأ الاتي حتى تستيقضوا من سباتكم العميق، أحييك اردكان فانت الغيور وانت المسلم رغم انك لست عربي. حدادي عليكم يا حثالة الكون ما جدوى وجودكم على الارض؟ أموات احياء سواسي...
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23
5 - خديجة الجمعة 19 يناير 2018 - 13:32
سيدي ربي معادي اكملش اعليهم والقدس حاميها ربي والكفار ربي اتوﻻهم
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8
6 - ايت احمد الجمعة 19 يناير 2018 - 13:38
 على اعتبار أن أرض سفارة دولة ما تعبر جزءا من أرض تلك الدولة وعلى اعتبار أن القدس محتلة فتواجد سفارة الويلات المتحدة في القدس يعتبر احتلالا لأرض فلسطينية وبهذا تكتمل الحكاية لتصبح الويلات دولة احتلال وجب وضع شكوى رسمية ضدها في المحاكم والأمم المتحدة.
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11
7 - دروس الجمعة 19 يناير 2018 - 13:53
سلوك ترامب اتجاه القضية الفلسطينية يعبر على فرقتنا
وتخلفنا وأننا نعتمد على الشعارات والكلمات فقط.
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6
8 - شوف تشوف الجمعة 19 يناير 2018 - 14:12
حتى لو إفترضنا وإنتقلت السفارة الأمريكية لبيت المقدس فمذا عساهم العرب فاعلوه بمفرقتهم العربية سوى الإحتجاجات والتنديد وبعد هاذا لايمكن لأي دولة عربية أن تقاطع الولايات المتحدة الأمربكية فهناك مآمرة خليجية مصرية وبمباركة آل سعود وهناك إتفاق مبدئي على هاذا وإقامة دولة فلسطينية عاصمتها بيت لحم وبعدها لم تحلموا بدولة مستقلة وليس هناك من وسيط لعملية السلام ولم تهنؤوا به ولن يتحقق بين الفلسطينيين ودولة بني صهيون حتى وإن إنتضرنا إلى يوم البعث وبعد القيامة وغير الجهاد فالكل واهم دولة إحتلال يجب تحارب بالقوة وليس بالدعاء عليها في المساجد تسترد الحقوق فما أخذ بالقوة يجب إسترجاعه بالقوة وهاذا أضعف الإيمان فإما المقاومة والجلاء أو صبر على البلاء .
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