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الرئيسية | خارج الحدود | الصين تطلق قمرين صناعيين للاستشعار عن بعد

الصين تطلق قمرين صناعيين للاستشعار عن بعد

الصين تطلق قمرين صناعيين للاستشعار عن بعد
هسبريس - متابعة
الجمعة 19 يناير 2018 - 14:40

أطلقت الصين، اليوم الجمعة، قمرين صناعيين للاستشعار عن بعد في المدار المحدد مسبقًا من مركز "جيوتشيوان" لإطلاق الأقمار الصناعية شمال غربي البلاد.

وذكرت وكالة "شينخوا" الصينية الرسمية أن الإطلاق تم اليوم في الساعة الـ 12: 12 بتوقيت بكين (04: 12 ت.غ).

وقد حمل الصاروخ "لونغ مارش-11" هذين القمرين الصناعين جيلين-1 فيديو 07 و08، بحسب المصدر نفسه.

وتعد هذه المهمة الـ 264 لصواريخ "لونغ مارش".

وفي 9 يناير الجاري، أطلقت الصين أيضًا اثنين من الأقمار الصناعية للاستشعار عن بعد بدقة عالية تبلغ 0.5 متر، من مركز "تاييوان" لإطلاق الأقمار الصناعية في مقاطعة "شانشي" شمالي البلاد.

ويوفر هذان القمران بيانات للاستشعار عن بعد إلى زبائن في أنحاء العالم، كما يمكنهما تقديم خدمات مسح الأراضي والموارد ورسم الخرائط ومراقبة البيئة والخدمات المصرفية وخدمات التأمين إلى جانب صناعة الإنترنت.

يذكر أن هذه هي المرة الثانية التي تقوم فيها الشركة بإطلاق أقمار صناعية لأغراض تجارية، بعد إطلاق قمرين "سوبرفيو-1" 01 و02 في دجنبر عام 2016.

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