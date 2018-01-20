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كُتّاب وآراء
"تورونتو" قبلة لاحتضان ثاني مقرات "أمازون"
من بين 238 مدينة في أمريكا وكندا والمكسيك، أبقت رائدة التجارة الإلكترونية العالمية "أمازون" فقط على 20 مدينة للتباري على استضافة مقرها الثاني المزمع إقامته خلال العام الجاري.
وبعد إقصاء كل من مونتريال وأوتاوا ووندرسون، بقيت تورونتو المدينة الكندية الوحيدة التي ستتنافس على الفوز باحتضان مقر الشركة العالمية.
وتضع "أمازون" مجموعة من الشروط التي يجب توفرها في المدينة التي ترغب في الترشح لاستضافة مقرها الثاني، بعد مقرها في مدينة سياتل الأمريكية.
من هذه الشروط أن يتجاوز سكان المدينة المليون نسمة، مع ضرورة توفرها على مطار دولي لا يبعد عن المكان المخصص للمقر بأكثر من 45 دقيقة، وشبكة طرقية سليمة وفاعلة، ويد عاملة كفؤة، متخصصة وقادرة على مسايرة أساليب اشتغال الشركة العالمية.
وبحسب مسؤوليها فإن "أمازون" تنوي استثمار أزيد من 5 مليارات دولار في مقرها الجديد، مع التعهد بخلق أزيد من 50 ألف فرصة عمل.