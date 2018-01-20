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كُتّاب وآراء
الحرب على اليمن توقف صادرات السلاح الألمانية
أوقفت الحكومة الألمانية تصدير الأسلحة للدول المشاركة في حرب الدائرة رحاها فوق التراب اليمين.
وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية، شتيفن زايبرت، إن مجلس الأمن الاتحادي لا يمنح حاليا تراخيص بتصدير أسلحة لا تتوافق مع نتائج المباحثات الاستطلاعية التي جرت بين التحالف المسيحي، المنتمية إليه المستشارة أنجيلا ميركل، والحزب الاشتراكي الديمقراطي لتشكيل ائتلاف حاكم.
وأضاف المتحدث نفسه: "الحكومة الألمانية لن تمنح من الآن فصاعدا تصاريح بتصدير أسلحة لهذه الدول مادامت تشارك في الحرب في اليمن".