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الرئيسية | خارج الحدود | انتقادات لتقييد حكومة إيران حرية عالم سني بارز

انتقادات لتقييد حكومة إيران حرية عالم سني بارز

انتقادات لتقييد حكومة إيران حرية عالم سني بارز
هسبريس - متابعة
السبت 20 يناير 2018 - 04:20

أعرب "محمد كل" مدير معهد مخزن العلوم، أحد مراكز العلم السنية في إيران، عن إدانته الشديدة لقيام السلطات الإيرانية بوضع قيود على حرية حركة عبد الحميد إسماعيل زهي، أحد أهم العلماء السنة في البلاد.

واعتبر "كل" في تصريحات لموقع "Sunnionline" الإخباري، الذي يصدر من إيران، أن تقييد حركة زهي "خيانة لأهل السنة" في إيران.

وقال "كل" إن زهي أطلق مبادرات بناءة من أجل وحدة الأمة الإسلامية، وأمن إيران، وفي سبيل حل عدد من المشاكل السياسية، معربا عن أسفه لأن "بعض ضيقي الأفق، مفتقدي الحكمة، منعوا زهي من الذهاب إلى منطقة رمشك بمحافظة كرمان، وأزعج هذا الموقف أهل السنة بدرجة كبيرة، وأثار انتقادات شديدة".

وكان زهي، رئيس جامعة دار العلوم بمدينة زاهدان الإيرانية وإمام الجمعة في المدينة، قال قبل أيام في تصريح لموقع Asriiran الإخباري الإيراني إن السلطات لا تسمح له سوى بالذهاب لمدينتي قم وطهران فقط.

ودعا زهي في خطبة الجمعة ليوم 5 يناير الجاري السلطات في بلاده إلى الاستماع لمطالب المتظاهرين، وحل المشكلات التي يعاني منها الشعب، وطالب زهي بإزالة التمييز المفروض على أهل السنة والجماعة منذ أربعة عقود.

تجدر الإشارة أنّ زهي طالب قبيل الانتخابات التي شهدتها إيران، في 19 ماي الماضي، بتغيير مادة في دستور البلاد تمنع السنة من الترشح للانتخابات الرئاسية.

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