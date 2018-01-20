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كُتّاب وآراء
فوترة عقابية لكثرة استهلاك الماء بجنوب إفريقيا
ذكرت شبكة "إى.إن.سي.إيه" الاخبارية الجنوب افريقية، إن السلطات البلدية في كيب تاون، التي تعرضت لموجة من الجفاف الشديد، وافقت على تعريفات عقابية للاستخدام المرتفع للمياه.
وقال باحثون في مجال المناخ إن المدينة السياحية تعاني من أسوأ موجه جفاف في التاريخ المسجل. وفي حال عدم توفير السكان ما يكفي من المياه ستصل كيب تاون، في الـ21 من ابريل، إلى وضع "اليوم صفر" ليتوجب عليهم إغلاق الصنابير.
ووفقا للمدينة فإن نسبة المخزون خلف السدود، التي تمد المدينة بالمياه، أقل من 29 في المئة من طاقتها الاستيعابية حاليا.. بينما أعلنت السلطات أنه سيقتصر استخدام 50 لترا للفرد يوميا اعتبارا من فاتح فبراير المقبل.
وذكرت بلدية المدينة، في بيان لها، أن القيود الجديدة تأتي بعد أن واصل 60 في المئة من سكان كيب تاون، البالغ تعدادهم 5ر4 مليون شخص، استخدام أكثر من 87 لترا يوميا للفرد، متجاهلين القيود السابقة.
وبموجب التعريفة الجزائية الجديدة سيتم تحصيل 12 دولارا من الأسر التي تستخدم أكثر من 6 الاف لتر شهريا، بدلا من التعريفة السابقة البالغة حوالي 2.5 دولارات.