"نار وغضب ترامب" يتحول إلى مسلسل تلفزيوني

هسبريس - الأناضول

أفادت وسائل إعلام أمريكية أن كتاب "نار وغضب: داخل بيت ترامب الأبيض" الذي يتضمن انتقادات لاذعة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سيتحول إلى مسلسل تلفزيوني.

وذكرت صحيفة "بوسطن غلوب" الأمريكية، أن شركة "إنديفر كونتنت" في هوليوود اشترت حقوق الكتاب وتعتزم تحويله إلى مسلسل تلفزيوني. كما قالت إن "مؤلف الكتاب مايكل وولف سيكون المنتج التنفيذي للمسلسل".

ولم ترد تفاصيل إضافية عن موعد بث المسلسل أو المحطة التلفزيونية التي ستذيعه. بينما يصف الكتاب ترامب بأنه "أحمق وغير مؤهل لتولي الرئاسة".

وفي وقت سابق، انتقد ترامب في تغريدة على موقع "تويتر" مؤلف الكتاب، وقال إنه "فاشل ويختلق القصص من أجل بيع الكتاب الممل البعيد عن الحقائق".

وحقق الكتاب، االصادر في 5 يناير 2018 ويروي تفاصيل السنة الأولى من حكم ترامب، أعلى مبيعات داخل الولايات المتحدة وخارجها، حسب مجلة هوليوود ريبورتر الأمريكية.

كما تم بيع 700 ألف نسخة منه في الأسبوع الأول من إصداره، علاوة على بيع حقوق نشر اإلى 32 دولة، وفق المصدر ذاته.

ومن المنتظر أن تصدر نسخة مترجمة من الكتاب باللغة الإسبانية في 28 فبراير، تليها نسخا بالفرنسية والألمانية والعربية واليابانية ولغات أخرى.