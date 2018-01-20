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الرئيسية | خارج الحدود | عشرات آلاف الأمريكيين يتظاهرون "ضد الإجهاض"

عشرات آلاف الأمريكيين يتظاهرون "ضد الإجهاض"

عشرات آلاف الأمريكيين يتظاهرون "ضد الإجهاض"
هسبريس - الأناضول
السبت 20 يناير 2018 - 13:38

شارك عشرات آلاف من المواطنين الأمريكيين، اليوم السبت، في مسيرة ضد عمليات الإجهاض، في شوارع العاصمة واشنطن.

ورفع المتظاهرون في المسيرة التي حملت اسم "مسيرة الحياة" لافتات مناهضة للإجهاض، وتوجهوا إلى مبنى الكونغرس.

وطالب المتظاهرون، أعضاء المجلس التشريعي بسن قوانين تجرم الإجهاض في الولايات المتحدة.

وتزامن ذلك مع استضافة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في البيت الأبيض مناهضين للإجهاض.

وأعرب ترامب، بحسب ما نقلته وسائل إعلام أمريكية، عن دعمه ووقوفه إلى جانب مناهضي الإجهاض في "نضالهم".

تجدر الإشارة أنّ نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس، قال في في كلمة ألقاها بمسيرة لمناهضة الإجهاض، بعد أسبوع من تولي ترامب رئاسة البلاد: " أصبح للولايات المتحدة الأمريكية رئيس ضد الإجهاض".

والإجهاض يعد من القضايا الخلافية الشائكة بين الجمهوريين والديمقراطيين في أمريكا، ويطالب مناهضوه بسن قوانين تجرمه وخاصة بعد وصول ترامب إلى البيت الأبيض.

ومن الجدير بالذكر أنّ الولايات المتحدة الأمريكية شهدت منذ بداية العام الجاري 45 مسيرة تطالب بتجريم الإجهاض.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - Free Man السبت 20 يناير 2018 - 14:32
الاجهاض هو جريمة ضد الحياة.
وعلى المغرب ان ينسب المولود عن علاقة غير شرعية لابيه عبر الفحص الجيني لوقف الاجهاض و اطفال الشوارع.
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11
2 - ابن حلالة السبت 20 يناير 2018 - 14:42
هذه أمريكا الغير مسلمة. يرفضون الاجهاض.أما نحن يوجد في مجتمعنا فئات تنادي باحلاله و تسمي الأشياء بغير مسمياتها ك( الأم العازبة) و هذه الفئة لا تريد الا نشر ثقافة الفساد و الانحلال الخلقي. مستغلين هذه الظواهر الذميمة للوصول الى الدعم المقدم من طرف الحكومة. ضاربين بعرض الحاءط كل القيم و المبادئ الشريفة. و انهم بفعل شعاراتهم الواهية يريدون تدمير المرأة المغربية الشريفة العفيفة.التي تتطلع الى تكوين بيت و انجاب أطفالا و السهر على تربيتهم. و تبقى المرأة المغربية الحرة احسن نموذح
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15
3 - الصدوق السبت 20 يناير 2018 - 14:44
لا أفهم لماذا يتظاهرون من أجل مسائل شخصية لا تهم إلا صاحبها.
من أراد أن يُجهض فالأمر يهمه هو، و لا أحد يتأذى من فعله.
أما التظاهر فيكون من أجل إزالة القيود و ليس من أجل وضعها.
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