عشرات آلاف الأمريكيين يتظاهرون "ضد الإجهاض"

هسبريس - الأناضول

شارك عشرات آلاف من المواطنين الأمريكيين، اليوم السبت، في مسيرة ضد عمليات الإجهاض، في شوارع العاصمة واشنطن.

ورفع المتظاهرون في المسيرة التي حملت اسم "مسيرة الحياة" لافتات مناهضة للإجهاض، وتوجهوا إلى مبنى الكونغرس.

وطالب المتظاهرون، أعضاء المجلس التشريعي بسن قوانين تجرم الإجهاض في الولايات المتحدة.

وتزامن ذلك مع استضافة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في البيت الأبيض مناهضين للإجهاض.

وأعرب ترامب، بحسب ما نقلته وسائل إعلام أمريكية، عن دعمه ووقوفه إلى جانب مناهضي الإجهاض في "نضالهم".

تجدر الإشارة أنّ نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس، قال في في كلمة ألقاها بمسيرة لمناهضة الإجهاض، بعد أسبوع من تولي ترامب رئاسة البلاد: " أصبح للولايات المتحدة الأمريكية رئيس ضد الإجهاض".

والإجهاض يعد من القضايا الخلافية الشائكة بين الجمهوريين والديمقراطيين في أمريكا، ويطالب مناهضوه بسن قوانين تجرمه وخاصة بعد وصول ترامب إلى البيت الأبيض.

ومن الجدير بالذكر أنّ الولايات المتحدة الأمريكية شهدت منذ بداية العام الجاري 45 مسيرة تطالب بتجريم الإجهاض.