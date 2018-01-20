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الرئيسية | خارج الحدود | أردوغان يطلق عملية عسكرية في عفرين السورية

أردوغان يطلق عملية عسكرية في عفرين السورية

أردوغان يطلق عملية عسكرية في عفرين السورية
هسبريس - إفي
السبت 20 يناير 2018 - 14:35

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم السبت رسميا إطلاق عملية عسكرية على الميليشيات الكردية في منطقة عفرين، شمال غربي سوريا.

وقال أردوغان خلال كلمة في محافظة كوتاهية، بثتها قناة (إن تي في) مباشرة، إن "العملية في قطاع عفرين بدأت بالفعل وستستمر. ولاحقا ستليها عملية في منبج".

ويتحدث أردوغان منذ أيام عن تدخل عسكري وشيك في هاتين المنطقتين الواقعتين بشمال سوريا، تحت سيطرة الميليشيات الكردية السورية المعروفة باسم (وحدات حماية الشعب).

وتعتبر أنقرة (وحدات حماية الشعب) إرهابية لصلاتها بجماعة (حزب العمال الكردستاني) المتمردة بتركيا.

ودون أن يسمها بشكل مباشر، هاجم أردوغان سعي الولايات المتحدة لإقامة قوة محلية حدودية من الميليشيات السورية، وكثير منهم أكراد على ما يعتقد.

وقال في هذا الصدد: "حتى لو غيرت اسمها، فإنها منظمة إرهابية. ليسوا حرس حدود. تريدون خداع من؟ هذه المنظمة تسمى بي.كا.كا"،وهو اختصار يطلق على (حزب العمال الكردستاني).

وتابع: "أحدهم يقول 'سنؤسس جيشا'. آخر يقول: 'لاتوجد هذه النية'. وقبل أن يجف الحبر يقولون 'سنؤسس حرس حدود'. إنهم غير واضحين فيما بينهم"، في إشارة إلى تصريحات متباينة من مسؤولين أمريكيين.

وكانت القوات المسلحة التركية قد أرسلت في الأيام الأخيرة تعزيزات من المدرعات والمدفعية إلى محافظة هاتاي التركية، المتاخمة لعفرين، ولكن وفقا لما قالته الحكومة التركية في الأيام الخيرة، كان مازال عليها ان تنسق مع روسيا وإيران مسألة التحليق بالمجال الجوي السوري.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - كمال السبت 20 يناير 2018 - 14:45
واخيرا بطل المسلمين اوردغان اعطى اوامره لجيشه بالانطلاق نحو فلسطين لتحريرها ولرفع العلم الفلسطيني فوق المسجد الاقصى وكنيسه القيامة . هنيئا لنا جميعا. والسلام
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-40
2 - Anouar السبت 20 يناير 2018 - 15:05
والآن سيخرج عباد تاجر الدين الذي له علاقات بملايير الدولارات مع إسرائيل لكنه يهجم على اكراد سوريا لكنه بطل لأنه يقول ما يريد المحششين بالدين ان يسمعوه .... ولا تقدمتو ها وجهي
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-7
3 - مسام السبت 20 يناير 2018 - 15:06
والله ثم والله لو لم يكن البطل أردوغان لأصبح المسلمين في خبر كان .انتم العثمانيين من حميتم الإسلام من الدل والهوان.بالله عليكم من من حكامنا يستطيع أن يرفع أصبعه في وجه الطغيان في الصهاينة والأمريكان و الوهابيين. الاكراد هم صنيعة إسرائيل فوفقك الله ايها البطل في استاصالهم.
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3
4 - rachida السبت 20 يناير 2018 - 15:23
الزعيم الوهمي اردوغان غاضب جدا من تحرك الجيش العربي السوري لتنظيف مدينة اداب من الدواعش والنصرة هذا الجيش الذي استطاع فك العزلة عن مطار ابو الظهور بادلب المطار الاستراتيجي في هذه المنطقة لهذا اردوغان نقحت عليه عظمته وبدء اللعب في عفرين لكن متاكدة انه لن يجني الا الخيبة . وتحية للجيش العربي السوري والشعب السوري والقيادة السورية الرزينة .
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-18
5 - كولونيا السبت 20 يناير 2018 - 15:30
عليق رقم1 باب اردوغان يمكنه تحرير فلسطين وهو لايحتاج الى ارسال الجيش التركي مايحتاجه سوى منفد امن الى غزه لدعم المقاومه بالسلاح لاكن الخونه او ما يدعا دول الجوار متل وردن ومصر وسوريا ولبنان باعو القضيه ويتاجرون فيها هل تضن اردوغان محتل هههه من يقاتل ارهابييون اكراد هو شعب السوري السني اكراد وعرب وتركمان يومنون بقظيتهم اردوغان يقوم فقط بدعمهم بالعتاد وتدريب والمال والموونه وفتح المستشفيات التركيه ودعم اسلحه التقيله لهم المسلمون الشرفاء الغير متشددون اتبتو قدرتهم. العسكرية وتضحيه بنفس في سبيل وطنهم اما متلك لايجيد سوى الكلام الفارغ ولاجدوى منه حت عن دفاع عن عرضه وشرفه ونشري من فضلك هسبريس
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6
6 - كمال السبت 20 يناير 2018 - 16:36
تعليق 5
بطلكم هذا ما هو مجرد بطل ذو اقدام من طين متمكن فقط من الاكراد و المعارضه السياسية اما ان حاول شيئا غريبا مع اسرائيل فجيشه سيدمر على اخره من قبل تشهال في قعر داره قبل ان يخطو خطوة واحدة خارج حدود تركيا في اتجاه اسرائيل.
المطبلون والمزمرون مثلك لهذا "القائد" ما زال لديهم حنين الى ايام المنهزمين القذافي و صدام وغيرهم من "ابطال " المنطقة.
انتم متعودون على كثيرمن الجعجعه وقليل من الطحين .
اسود على الاكراد وارانيب امام اسرائيل.
انشري هسبرس من فضلك شكرا
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-9
7 - ماريا السبت 20 يناير 2018 - 16:40
أردوغان هو الذي يعتبر البطل لأنه لايخاف في الله لومة لائم.هو الذي ذهب إلى بورما والى القدس. الله يقوي شوكة الإسلام والمسلمين وينصرهم على من عداهم .
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9
8 - momo السبت 20 يناير 2018 - 16:58
بعد اخذ الاذن من سيده بوتين الذي قتل اطفال سوريا
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-9
9 - كولونيا السبت 20 يناير 2018 - 16:58
تعليق رقم 6 تاريخ العربي وتاريخ الاسلامي عرف العديد من نكبات والهزاءم .والمجتمع العربي والاسلامي عرف العديد من الانهزاميين والخونه لاكن بعد كل نكبه يضهر قائد يقود الأمة ان كان اسمه ابوبكر او عمر او خالد بن وليد او صلاحدين او طارق بن زياد لايهم من اي شعب ينتمي المهم ان يخاف الله الاسلام قوة في حد داته ومن يتقي الله ويؤمن به ولايخاف الا الله فهو اقوى انسان على وجه الارض وتاريخ الاسلام خير شاهد طرد الرومان الفاسدين ومحو الامبراطوريه الفارسيه الملحده وردع الصليبيين وووو ان كان هناك حاكم يتقي الله فشيء طبيعي يخشاه المنافقون والانتهازيين واصحاب الشقاق ونفاق ويقومون بسرد القصص الوهميه وتشويه صورته اردوغان سيد حكامنا الفاشلين في دول العربيه رجل ونعم الرجال ادا وعد وفا لايهمه الروس او الامريكان او اسرائيل نحن في امس حاجه ال رئيس مرسي اللدي انقلب عليه لانه يهدد امن صهاينه وتحالفه المعلن مع اردوغان كان سبب خلعه من الحكم. ولتغيرت عديد من الأمور لان الرجال الشرفاء اما يتم اغتيالهم او يتم الانقلاب عليهم بواصطت الخونه ودعم الصهاينه والقوا الإمبريالية.
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