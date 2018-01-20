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كُتّاب وآراء
أردوغان يطلق عملية عسكرية في عفرين السورية
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم السبت رسميا إطلاق عملية عسكرية على الميليشيات الكردية في منطقة عفرين، شمال غربي سوريا.
وقال أردوغان خلال كلمة في محافظة كوتاهية، بثتها قناة (إن تي في) مباشرة، إن "العملية في قطاع عفرين بدأت بالفعل وستستمر. ولاحقا ستليها عملية في منبج".
ويتحدث أردوغان منذ أيام عن تدخل عسكري وشيك في هاتين المنطقتين الواقعتين بشمال سوريا، تحت سيطرة الميليشيات الكردية السورية المعروفة باسم (وحدات حماية الشعب).
وتعتبر أنقرة (وحدات حماية الشعب) إرهابية لصلاتها بجماعة (حزب العمال الكردستاني) المتمردة بتركيا.
ودون أن يسمها بشكل مباشر، هاجم أردوغان سعي الولايات المتحدة لإقامة قوة محلية حدودية من الميليشيات السورية، وكثير منهم أكراد على ما يعتقد.
وقال في هذا الصدد: "حتى لو غيرت اسمها، فإنها منظمة إرهابية. ليسوا حرس حدود. تريدون خداع من؟ هذه المنظمة تسمى بي.كا.كا"،وهو اختصار يطلق على (حزب العمال الكردستاني).
وتابع: "أحدهم يقول 'سنؤسس جيشا'. آخر يقول: 'لاتوجد هذه النية'. وقبل أن يجف الحبر يقولون 'سنؤسس حرس حدود'. إنهم غير واضحين فيما بينهم"، في إشارة إلى تصريحات متباينة من مسؤولين أمريكيين.
وكانت القوات المسلحة التركية قد أرسلت في الأيام الأخيرة تعزيزات من المدرعات والمدفعية إلى محافظة هاتاي التركية، المتاخمة لعفرين، ولكن وفقا لما قالته الحكومة التركية في الأيام الخيرة، كان مازال عليها ان تنسق مع روسيا وإيران مسألة التحليق بالمجال الجوي السوري.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (9)
بطلكم هذا ما هو مجرد بطل ذو اقدام من طين متمكن فقط من الاكراد و المعارضه السياسية اما ان حاول شيئا غريبا مع اسرائيل فجيشه سيدمر على اخره من قبل تشهال في قعر داره قبل ان يخطو خطوة واحدة خارج حدود تركيا في اتجاه اسرائيل.
المطبلون والمزمرون مثلك لهذا "القائد" ما زال لديهم حنين الى ايام المنهزمين القذافي و صدام وغيرهم من "ابطال " المنطقة.
انتم متعودون على كثيرمن الجعجعه وقليل من الطحين .
اسود على الاكراد وارانيب امام اسرائيل.
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