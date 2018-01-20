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الرئيسية | خارج الحدود | الجيش السعودي يعترض صاروخا لـ"أنصار الله"

الجيش السعودي يعترض صاروخا لـ"أنصار الله"

الجيش السعودي يعترض صاروخا لـ"أنصار الله"
هسبريس - متابعة
السبت 20 يناير 2018 - 15:28

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن عن اعتراض وتدمير صاروخ باليستي كان متجهاً إلى مدينة نجران جنوب غربي السعودية.

وأفاد العقيد تركي المالكي، المتحدث الرسمي باسم التحالف بأن "قوات الدفاع الجوي للتحالف رصدت عملية إطلاق الصاروخ من قبل ميلشيات "أنصار الله" الحوثية التابعة لإيران من داخل الأراضي اليمنية (محافظة صعدة) باتجاه أراضي المملكة".

وأضاف المالكي أن "هذا العمل العدائي من قبل الجماعة الحوثية المدعومة من إيران يثبت استمرار تورط دعم النظام الإيراني" للحوثيين، بهدف تهديد أمن المملكة العربية السعودية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي.

وتتهم السعودية والتحالف العربي، الذي يقاتل الحوثيين في اليمن، إيران بالمسئولية عن تقديم صواريخ وتكنولوجيا خاصة بإطلاق هذه المقذوفات.

وكان الصراع قد اندلع في اليمن عندما احتل المتمردون الحوثيون في شتنببر عام 2014 العاصمة اليمنية صنعاء وغيرها من المحافظات في شمال ووسط البلاد.

وتصاعد الصراع في البلد العربي في مارس من عام 2015 بعد تدخل التحالف العربي، بقيادة السعودية، لدعم الرئيس عبدربه منصور هادي في مواجهة المتمردين الحوثيين.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - لاديني مغربي من المغرب السبت 20 يناير 2018 - 16:11
كل جماعة يضم لقبها كلمة الإسلام أو أنصار أو الله إلا وكانت 99% جماعة إرهابية قاتلة تحل لنفسها دماء الآخرين بنصوص قرآنية وأحاديث من الكتب الإسلامية.

أنصار الشريعة، أنصار الإسلام، جماعة أنصار بيت المقدس، جعاعة أنصار السنة، أنصار الدين، جيش الإسلام، مجموعة فتح الإسلام، حركة الجهاد الإسلامي، حزب الله، اتحاد الجهاد الإسلامي، الإخوان المسلمون، جمعية إحياء التراث الإسلامي،

كرهتمونا في الاسلام وما يأتي منه
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-23
2 - Zakaria from Oujda السبت 20 يناير 2018 - 16:21
عندما تدفع السعودية الملايير للتسلح يكثر الانتقاد وعندما تستخدم هذا السلاح ضد من يتربص بها يتهم كثير من المعلقين السعودية بالاعتداء على الحوثيين ولكن سنرى رد فعل المعلقين إذا تمكن الشيعة الحوثيين من إصابة الكعبة المشرفة.
انشروا تعليقي مشكورين.
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-16
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