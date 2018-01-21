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كُتّاب وآراء
"دوت كوم" يتزوج ويقاضي الحكومة النيوزيلاندية
تزوج رجل الأعمال في مجال الإنترنت كيم دوت كوم، ألماني المولد، من خطيبته إليزابيث دونيلي في كوينزتاون بنيوزيلندا، واحتفل بـ"رفع دعوى تعويض بقيمة عدة مليارات من الدولارات" ضد حكومة نيوزيلندا.
وكتب على تويتر: "قبل ستة أعوام ساعدت حكومة نيوزيلندا على التدمير غير القانوني لشركة ميغا أبلود ومصادرة أصولي العالمية".
وفي العشرين من يناير 2012، جرى اعتقال "دوت كوم" وثلاثة من رفاقه في المداهمة التي دخل فيها أكثر من 70 ضابطا مدججين بالسلاح قصره، الذي يقدر بـ30 مليون دولار نيوزيلندي (21 مليون دولار أمريكي) والقريب من أوكلان،د بناء على طلب من الولايات المتحدة الأمريكية.
وقام دوت كوم أيضا بمشاركة صور لزفافه على تويتر. بينما يحاول حاليا تفادي ترحيله إلى الولايات المتحدة على خلفية 13 تهمة من بينها الابتزاز، وانتهاك حقوق الطبع والنشر، وغسيل الأموال والاحتيال عبر الاتصالات السلكية، وكلها تتعلق بعمليات موقع كيم السابق (ميغا أبلود) لمشاركة الملفات.