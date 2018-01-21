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الرئيسية | خارج الحدود | "دوت كوم" يتزوج ويقاضي الحكومة النيوزيلاندية

"دوت كوم" يتزوج ويقاضي الحكومة النيوزيلاندية

"دوت كوم" يتزوج ويقاضي الحكومة النيوزيلاندية
هسبريس - د.ب.أ
الأحد 21 يناير 2018 - 00:45

تزوج رجل الأعمال في مجال الإنترنت كيم دوت كوم، ألماني المولد، من خطيبته إليزابيث دونيلي في كوينزتاون بنيوزيلندا، واحتفل بـ"رفع دعوى تعويض بقيمة عدة مليارات من الدولارات" ضد حكومة نيوزيلندا.

وكتب على تويتر: "قبل ستة أعوام ساعدت حكومة نيوزيلندا على التدمير غير القانوني لشركة ميغا أبلود ومصادرة أصولي العالمية".

وفي العشرين من يناير 2012، جرى اعتقال "دوت كوم" وثلاثة من رفاقه في المداهمة التي دخل فيها أكثر من 70 ضابطا مدججين بالسلاح قصره، الذي يقدر بـ30 مليون دولار نيوزيلندي (21 مليون دولار أمريكي) والقريب من أوكلان،د بناء على طلب من الولايات المتحدة الأمريكية.

وقام دوت كوم أيضا بمشاركة صور لزفافه على تويتر. بينما يحاول حاليا تفادي ترحيله إلى الولايات المتحدة على خلفية 13 تهمة من بينها الابتزاز، وانتهاك حقوق الطبع والنشر، وغسيل الأموال والاحتيال عبر الاتصالات السلكية، وكلها تتعلق بعمليات موقع كيم السابق (ميغا أبلود) لمشاركة الملفات.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - محمد الأحد 21 يناير 2018 - 02:26
الألمان متفوقون في كل شيء ... الالماني كان مرشح للتربع على عرش اثرياء العالم...لكن تم اسقاطه من طرف امريكا بدعوى حقوق المؤلف والنشر.. في المقابل لا تزال مئات المواقع الرفع دون مراقبة او شكاية لانها امريكية
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2 - megaupload الأحد 21 يناير 2018 - 02:40
ذكرني هذا بالحقبة الذهبية للمنتديات و مواقع التحميل مثل رابيدشير ميغاأبلود ميديافاير التي كانت تعمل بمبدأ تقاسم الأرباح بين رافع الملف و الموقع . أما الآن فقد سيطر فيسبوك على كل شيء وجميع الأرباح تذهب لجيب مارك زوكربيرغ حتى أرباح أدسنس جوجل التي تخفف من وطأة البطالة على بعض الشباب تأثرت بزحف الموقع الازرق على سوق الإعلانات
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