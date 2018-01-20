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الرئيسية | خارج الحدود | الوزير الأول الجزائري يتمسك باتهاماته للمغرب

الوزير الأول الجزائري يتمسك باتهاماته للمغرب

الوزير الأول الجزائري يتمسك باتهاماته للمغرب
هسبريس ـ مُتابعة
السبت 20 يناير 2018 - 16:42

تمسك الوزير الأول الجزائري أحمد أويحيى، اليوم السبت، بالاتهامات التي كالها للمغرب، بخصوص إغراق الجزائر بالمخدرات والكوكايين.

وقال أويحيى في مؤتمر صحفي بالجزائر " بالنسبة لأشقائنا في المغرب وقضية المخدرات، الموضوع نلاحظه بالصور من خلال وحدات الجيش التي تضبط على الأقل مرة في الأسبوع كميات هائلة من المخدرات، العالم اليوم ليس بحاجة لأن أقول له أين يتواجد الحشيش في شمال إفريقيا، هو لا يأتينا من أفغانستان البعيدة جدا عنا".

وشدد أويحيى، أنه "لو تعلق الأمر به، لأنزل عقوبة الإعدام بمهربي المخدرات، ليس اولئك الذين يبيعونها بالغرام، وانما الذين يدخلونها إلى البلاد بمئات الكيلوغرامات".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (56)

1 - طانطو السبت 20 يناير 2018 - 16:57
لمادا السيد لعثماني لم يتهم النظام الجزائري بتصدير مخدر حبوب الهلوسة الأخطر بكثير من الحشيش .
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2 - amine lefilali السبت 20 يناير 2018 - 16:58
يجب مقاطعة الجزائر و إضهار العين الحمراء ، لأنها تجاوزت كل الحدود
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112
3 - محمد المغربي السبت 20 يناير 2018 - 16:58
الهروب الی الامام تيضحكوا علی الجزاءريين زعما المخدرات هي سبب تخلف الجزاءر وفين هي فلوس البترول وهدا الوزبر جاء بطريقۃ المافيا بعد اقالۃ تبون في ظرف شهر من تنصيبه
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132
4 - أحمد من أكادير السبت 20 يناير 2018 - 16:58
يبدو أن ثمن البترول الذي بدأ بالصعود يعطي ثماره في الجزائر بعد أن كاد قلبها يتوقف بنزوله لأقصى درجاته. على المغرب أن لا يلتفت ويضيع الوقت مع حكام هذا البلاد عليه في تطوير إقتصاده وتنويعه وعدم الاعتماد على مورد واحد، على المملكة أن تطور المناطق الحدودية مع هذه الجارة وبناء طرق سيارة ومناطق صناعية لجلب الاستثمارات في جرادة، الراشيدية، فكيك، زاكورة، بوعرفة، وجدة، الناظور والسعيدية هكذا سيكون أحسن رظ فعل لهؤلاء وأتركهوم يتمتعون بأموال البترول الى حين فله حدود والسلام
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88
5 - حاميدو السبت 20 يناير 2018 - 16:59
اذا كان اويحيى يريد انزال عقوبة الاعدام بمهربي المخدرات فليبدأ بالجزائريين لأنهم هم من أغرق المغرب بالقرقوبي.
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82
6 - تمغربيت السبت 20 يناير 2018 - 16:59
ؤلاءك الذين يدخلونها بمئات الكيلوغرامات؟؟!! تدخل من حدود مغلقة وجيش له حسب قولهم أحدث الأجهزة الأمنية للمراقبة قمر صناعي إذن كيف يمكن أن تدخل هذه الكمية الهائلة اللهم إن كانوا الذين يراقبون الحدود متورطين مع تجار المخدرات.. عموما نحن أيضا نتمسك بأنكم اغرقتم المغرب بالحبوب الهلوسة القرقوبي اللذي دمر شباب هذا البلد وكل الجرائم التي ترتكب يكون صاحبها تعطى لهذا نوع من المخدرات اللذي يأتي من عندكم
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72
7 - أمازيغي باعمراني عبدالله السبت 20 يناير 2018 - 16:59
راه حدودكم محروسة من جنرالاتكم محروسة على الجزائريين الذين يشتكون من الحشيش المغربي أن يطلبوا غلق الحدود وحراستها بشدة فالمتاجرون بحشيش المغرب هم الجنرالات وجنود الحدود .
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60
8 - amine hachimi السبت 20 يناير 2018 - 17:00
الجزائر تناست كل تضحيات المغرب معها لإسترجاع إستقلالها و التحرر من الإحتلال الفرنسي الخاشم ، الذي عمر طويلا بأرضهم
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33
9 - عادل السبت 20 يناير 2018 - 17:01
الله يعفو عليك هد شي أكان منستوش شي حاج أخرى،
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24
10 - el yazghi السبت 20 يناير 2018 - 17:02
كان عليه بالاحرى ان يتكلم عن البلد الدي يعرقل التنمية في بلدان المغرب العربي وان تحدت عن المخدرات لماذا لم يدكر البلد الاول في تصدير الحبوب المهروسه القرقوبي
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50
11 - Fassi السبت 20 يناير 2018 - 17:02
الحشيش مادة طبيعية أما الحبات المهلوسة المعروفة "بولا حمرا" التي أغرقتمونا بها قهي مادة مصنعة.
نشكو الله في صنيعنا وصنيعكم.
يقول الرسول الأكرم: "ما أسكر قليله فكثيره حرام".
كما أغرقتمونا بالمواد المهربة وأخطرها المواد الصيدلانية والتجميلية التي مر أجل استعمالها.
فلو اتفقتم مع المغرب على ترسيم الحدود بين البلدين لتفادينا كل هذه المشاكل ولكنكم تدعمون كيانا ونظاما وهميين من أجل السيطرة على الصحراء المغربية حتى يكون لكم واجهة على المحيط الأطلسي ونسيتم مجمل التضحيات التي قام بها الشعب والعرش من أجل استقلال بلادكم.
عودوا إلى رشدكم فإن الدنيا فانية والظلم ظلمات يوم القيامة.
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0
12 - ريفي أصيل السبت 20 يناير 2018 - 17:03
المخدرات والكوكايين لا يتاجر فيها إلا الكبار. من يملك مفاتيح الحدود ويتحكم فيها. اغلب الجيوش في العالم اللتي تراقب الحدود يكون لها دور كبير في إدخال وإخراج كل الممنوعات إلى البلدان.
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13 - عادل السبت 20 يناير 2018 - 17:03
أويحيى يريد كباقي أفراد الهيئة السياسية الفاشلة في الجزائر أن يعزي فشله الحكومي بالضرب بأشقائه المغاربة المغرب اليوم ليست لديه أي شكوك حول عداء السياسيين الجزائريين
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14 - مصطفى السبت 20 يناير 2018 - 17:07
لا تتكلم على جارك بالسوء ... (عار الجار على الجار) الشعب اخوة في الدين.والنسب..والسياسة تبقى سياسة.......
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15 - chouwafa السبت 20 يناير 2018 - 17:14
أويحيى وجنيرلاته اغرقوا المملكة بالحبوب الهلوسة ولم يسلم من شرورهم الأطفال المغاربة في عمر الزهور وهي مخدرات تأكل العقول وتضيعها بمجرد تناول حبتين منها.
وتبذل المملكة جهودا مضنية لمحاربة العصابات المنظمة العالمية وضبطت العديد من الأشخاص من أصول جزائرية مبحوث عنهم دوليا .
ومعروف أن جنرالات الجزائر يتاجرون في المخدرات لترويجها في بلادهم لتضبيع الشباب التواق للحرية .
ويتواطؤون كذلك مع البوليساريو في الاتجار في فيها.
واتهام المغرب بتصدير الحشيش إلى الجارة اتهام صحته مهزوزة لأن الجنرالات لهم مايكفي من الأجهزة الأمنية والعسكرية لحماية حدودهم لكن في الواقع يتواطؤون مع الشبكات العالمة لتسريبها وترويجها داخل الجزائر.
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16 - طاطاوي السبت 20 يناير 2018 - 17:15
نقول لي يابان افريقيا و القوة الاقلمية حضي حدودك بنيو حيط بلا ما تبكيو علينا...
بعنوان الجزائر تنافس المغرب في زراعة القنب الهندي
فالصحف الجزائرية تحدث عن زراعة القنب الهندي في الجزائر
حيث في مختلف المدن الجزائرية، العديد من الهكتارات المغروس بشجيرات القنب الهندي، بل حتى في سطوح المنازل وفي الحقول في المشاتل وكل الأماكن الصالحة للزراعة..
وقالت الصحيفة الجزائرية، أن الانفلات الأمني في غرداية خلال الأشهر الماضية، شكل مناخا مناسبا لمافيا المخدرات التي راحت، تزرع وتروج القنب الهندي بعيدا عن الأنظار، بين المباني المحلية التي يصعب مراقبتها بسبب خصوصية المنطقة.

الحشيش والقرقوبي راه عندكم في الجزائر وانتم بصدد تصديره من طرف الطبة القايد صالح وجماعته وتتهمون المغرب.

قبح الله سعيكم
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17 - حاميدو السبت 20 يناير 2018 - 17:18
كعادة الجزائر دائما مع اقتراب أي موعد يحقق فيه المغرب نصرا افريقيا للتشويش عليه.وهذه المرة تتزامن الهجمة الجزائرية على المغرب مع قرب انعقاد الدورة الاستثنائية لقبول عضوية المغرب في المنظومة القتصادية الافريقية سيدياو لتشويه سمعته و عرقلة هذا الانضمام....اطمئن يا سيد اويحيى سندخل لهذا التجمع الاقتصادي كما دخلنا الاتحاد الافريقي أول مرة امنين مطمئنين محلقين رؤوسنا لا نخاف.
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18 - الحقيقة السبت 20 يناير 2018 - 17:21
على اويحيى ان يعلم ان حكام الجزائر تصدر الاطنان من القرقوبي الخطير جدا جدا جدا..مثل البولة حمرا"deux point"مثل glonopin rivótril واللائحة طويلة ومتعاطوها يقتلون آبائهم وجيرانهم بسببها..فعلى حكام الجزائر ان تتخذ موقفا صارما في وقف هاذا العدوان الصارخ..
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19 - الدين النصيحة السبت 20 يناير 2018 - 17:25
إذا كان السيد بوريطة يحب الناصحين فإني أنصحه ألا يقع في نفس الخطأ الذي اقترفه مع وزيرة الخارجية لدولة جنوب إفريقيا التي كان يبتسم لها بينما بقيت هي عابسة ومتجهمة في وجهه. أنصحه أبألا يجامل الوزير الجزائري أكثر من اللازم وألا يشد على يده بحرارة وألا يبتسم في وجهه. باختصار أنصحه بألا ينافق معه
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20 - Ziryab السبت 20 يناير 2018 - 17:29
ليس بهذه الطريقة تحل المشاكل. المخدرات تنتعش عندما تكون الحدود مغلوقة والعلاقات متوترة بين الدول. لأن ثمنها يرتفع نظرا لخطورة المسالك لكنها لن تتوقف أبدا. لأنه كلما صعبت الطريق كلما غلا الثمن. وكلما غلا الثمن كلما أصبح مربحا وأسال لعاب المهربين و حراس الحدود على حد سواء.
أما هذا العبد المأمور فهو فقط يستثمر في اليد الخارجية. أو سياسة التخويف من الغولة التي تنهجها كل الدول المتخلفة
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21 - م ع السبت 20 يناير 2018 - 17:30
الجزائر هي من تغرق دول الجوار بجميع أنواع المخدرات من كوكايين و حشيش و أقراص الهلوسة بعدما بدأت تنفضح و هده هي سياسة الجزائر دائما تتهم الآخرين للتغطية على ماتقوم به. فمثلا الدعارة في الجزائر مرخصة و حسب إعترافهم توجد 18 ألف بيت دعارة مرخص في الجزائر العاصمة و يسمونها بيت التسامح و للتغطية على كون الدعارة منتشرة في الجزائر تتهم المغرب بالدعارة. الفرنسي باروش و أصدقائه كانت لهم شبكة دولية للدعارة في الجزائر و إغتصبوا مئات القاصرات بالجزائر و شخص ملقب بكارديشان إغتصب 170 جزائرية بالعاصمة و القنصلية الأمريكية بالجزائر كانت مكان لإغتصاب الجزائريات. و بسبب الجزائريات التي تعمل في الدعارة بفرنسا أوقفت فرنسا التأشيرات.
أما الخمور فهي أول منتج و مصدر للخمور و الخمور تستهلك عندهم عادي.
الجزائر تهرب الكوكاكيين من أمريكا الجنوبية لدول الجوار و الجزائر تهرب الحشيش من إيران و لبنان لدول الجوار و الجزائر تنتج أقراص الهلوسة و تهربها من أوروبا الشرقية لدول الجوار. الجزائر جزء من عصابة المخدرات الدولية التي تظم إيران, حزب الله و مافيا أمريكا الجنوبية. الجزائر إنفضحت أمام العالم و تحاول إتهام المغرب
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22 - من الشرق الجزائري السبت 20 يناير 2018 - 17:39
لا بد من اعادة خط شال و خط موريس اللذين اقامهم الاستعمار الفرنسي على كل من الحدود الشرقية و الغربية مد اسلاك شائكة و مكهربة بالتيار عالي التوتر و اعاعدت زراعة الالغام اللتي تم نزعها و تمديد النفق مع زيادة العمق و الطول في انتضار الجدار كاللذي تقيمه الولايات المتحدة مع المكسيك
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23 - kiker السبت 20 يناير 2018 - 17:46
عوض الحديث عن المغرب لمحاولة مراوغة الشعب لنسيان الأزمة الاقتصادية والسياسية التي تمر بها الجزائر تحدث أيها الوزير عن رجال النظام الجزائري و امتلاكهم للعقارات في الأحياء الراقية في باريس وعن الأموال المنهوبة التي قدرها خبراء الإقتصاد ب 60 مليار دولار تعادل ميزانية دول بحجم المغرب أو اليونان.
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24 - romario السبت 20 يناير 2018 - 17:47
ودوها فحياتكم وقريتكم وخدمتكم ووليداتكم وعائلتكم واقريبائكم مستقبلكم اش بغيتو شي حشيش ولا قرقوب هد السينما معمرها تسالي
اصحاب الشكارة قاضين الغرض واحنا مقوسين عليهم
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25 - moha السبت 20 يناير 2018 - 17:47
les responsables algériens ont perdu la boussole ils doivent faire un partenariat avec un hôpital psychiatrique pour se faire soigner
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26 - تونسي السبت 20 يناير 2018 - 17:47
على حد علمي حبوب الهلوسة أخطر بكتير من الحشيش........والفاهم يفهم
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27 - Mostaf السبت 20 يناير 2018 - 17:48
بغض النظر عن تصريحات مساهل المخدرات آفة تفتك بشباب المغرب قبل شباب الجزائر ومستقبل البلاد برمتها يجب القضاء على هذا الطاعون لا نستفيد من مداخيل الفوسفاط حتى ننتظر ارباح الحشيش الحشيش في المغرب الحقيقة هي هذه ماشي إلى قالها الجار نقولو علاش ستوب الحشيش رآه من اول الخطوات التي يجب أن تتخذ وأن كان الجزائريون يستعملون هذا الموضوع كلما أتيحت لهم الفرصة فل نخلص منه شبابنا وتغلق افواه كل من او يحيى ومساهل
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28 - حاميدو السبت 20 يناير 2018 - 17:49
سيبقى المغرب الحصان الاسود للجزائر ولغزا محيرا لن تجد له حلا أبد الابدين...
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29 - وجديييي عاييقق السبت 20 يناير 2018 - 17:52
لماذا تستمر في اتهامات المغرب . هناك حدود محروسة من جنودكم بأحدث الآليات . الحشيش يتاجر فيه مرتزقة البوليزاربو ويدخلوه إلى الجزائر بتواطء مع ضباط الجيش الجزائري . الحشيش والتهريب لا حدود له وهناك مافيات تتاجر فيه بمشاركة مرتزقة البوليزاربو وجيش الجزائر ويتم ادخاله بكل حرية إلى المخيمات ومن تم إلى الجزائر والكل ياخذ نصيبه . لماذا تصرون على اتهام المغرب مع العلم ان مخابراتكم تغرق المغرب بحبوب الهلوسة والقرقوبي مما يشكل خطرا على صحة الإنسان المغربي وخطرا على أمن وسلامة المواطنين. وهل احتلال البوليزاربو للكركرات كان تهديدا للمغرب فقط بل كان سوقا للمخدرات بجميع أنواعها يستلمها البوليزاربو من عدة بلدان وترويجها في الجزائر بمباركة من جيش وضباط الجزائر . اعترف بالحقيقة وكف عن اتهام المغرب لأن ذلك لن يجديك في شيء. الشعب الجزائري سيقرأ هذا التدخل ويحلل ويعرف حقيقة ادعاءاتكم الماكرة.
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30 - INCONNU السبت 20 يناير 2018 - 17:52
اضن ان الحشيش او القرقوقي يهدان الاعصاب لشباب المهمش فالمغرب والجزائر ولهذا لمذا كل التهويل دعو شبابنا الذي لا حول ولا قوة له يتمتع بقرقوبه وحشيشه هل تعرفون ان استفاق سوف يحرجكم يا حكام لانكم استولتو على خيراته
انشر جزاك الله خيرا
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31 - aziz السبت 20 يناير 2018 - 17:54
Il y a des cultures en Algérie. C'est simple : la demande algérienne du hachiche est grande, le hachiche marocain est bloqué par la fermeture des frontières donc le hachiche algérien remplace le marocain. L'occasion pour les caporaux d'agrandir leurs exploitations. Le maroc doit légaliser le canabis comme l'ont fait des états au USA, les pays bas......
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32 - كريم السبت 20 يناير 2018 - 17:56
استغرب من رد اشقائنا المغاربة وكان الجزائر تتهم المغرب بشيئ ليس فيها ربما هنا ندعمكم لكن الحقيقة ان المغرب الاول في العالم في انتاج المخذرات ومداخيلة تصل 25 مليار دولار لمذا اذن كل هذا وهل تريدون تسميم الناس ولا تريدونهم ان يشكو من مصدر المهم المخذرات هي افة تنهك شباب المغرب والمنطقة وتنقصكم فقط الشجاعة لمواجهة هذا الامر ببساطة لان المخزن له يد في الموضوع والا لهاجمتم هذهي التجارة المحرمة في ديننا واعرافنا اتمنى ان تتعلمو معنى الشجاعة وتقولو اصبت لمن اصاب واخطئت لمن اخطئ ..انشر حق الرد يرحمك الله
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33 - شخشوخة مروكية السبت 20 يناير 2018 - 17:57
خرجات شهرية ضذ المغرب من اجل اسكات الشعب الجزائري المغبون..الحل:بناء حائط يصل السماء مع سور الصين العضيم +تكنات+واسلاك مكهربة+كاميرات متطورة..لعلنا نرتاح من ابناء الحركي
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34 - إبراهيم السبت 20 يناير 2018 - 18:00
أويحيا لا يتهم المغرب لأنه يعرف جيدا أن هذه التهم باطلة ولكنه مدفوع من طرف زبانية إبليس وهم جنيرالات العار الذين يعرفون جيدا أن حل مشكل الصحراء معناه أنهم سيلقون نفس مصير القدافي أما أويحيا فهو مجرد ببغاء بليد يردد ما يمليه عليه أسياده
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35 - اسامة السبت 20 يناير 2018 - 18:00
اودي تبرهيش هذا يُتهم المغرب بإغراق الجزائر بالحشيش و اتهام المغرب للجزائر تضييع شبابها بالقرقوبي ،المهم من هذا كله هو تعزيز فكرة عدم فتح حدود زوج بغال ههه الجزائر تُعوّل على بترولها و غازها وليست بحاجة الى فتح التجارة مع المغرب فهي يأتيها ما تريد من تونس و الحدود الأخرى و المغرب يجب عليه تطوير بابين فقط أسبانيا التي كل مرة تعرقل التجارة المغربية لأنها تعلم جيدا ان الإتحاد الاروبي سيدعم موقفها حتى ولو كانت ظالمة و الگرگرات التي تغلق كل مرة من طرف البوليزاريو ،بقا للمغرب حل واحد هو تطوير تسطوله البحري بإقتناء سفن تجارية لأن شعبه كسول وتعليمه منحط لن يعرف صناعتها والإجتهاد أكثر في تقوية الاستهلاك الداخلي
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36 - مطحوم السبت 20 يناير 2018 - 18:02
سال احد الوزراء سابقا في عهد الحسن الثاني عن عدد روءس البقر في المغرب، فاجاب بفضل سياسة جلالة الملك نصره الله اصبح المغرب كله بقر، وهذا منطبق على الامة العربية كلها وليس المغرب فقط ، فما نحن الا خرفان ونعاج نساق يمينا وشمالا، كلما اشتدت الازمة داخليا سواء في المغرب او الجزاءر يجدون لها جبهة خارجية لتلفت الانظار عن ما يقع في الداخل فتارة الجبهة الانفصالية وتارة الاخوان الاعداء بتصريحاتهم الا مسوءلة وطبعا لخدمة مصالح بعضهما البعض واستمرار في استحمار واستبغال الشعوب، اتساءل كم من مرة نسمع مثل هذه الاشياء والعالم يعرف ان الجزاءر هي من تمول الجبهة الانفصالية فلماذا لم تقطع العلاقات يا ترى؟؟؟
وطرد سفير الجزاءر من المغرب والعكس كذلك؟؟؟ فاذا اردوا الحرب فنحن لها مستعدون ولتنتهي هذ المسرحية، وعنوانها نهب ثروات الخرفان
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37 - عبده المغربي السبت 20 يناير 2018 - 18:07
حكومة الجزائر تحتضر و الشعب ينتظر
لا ناهي لا منتهي
رئيس حي ميت.و كأن الجزائر بطولها و عرضها ليس فيها عبد العزيز آخر.
وهاذ البيدق و أمثاله عوض التفكير في طريقة للخروج بالبلاد من الأزمة.يريدون حجم الشمس بالغربال.مثل هؤلاء انتهى وقتهم و نقول لهم هذا عصر التكتلات و النهوض بالاقتصاد و استفادة الشعوب من خيراتها الطبيعية.و المغرب ماض في بناء المستقبل ......
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38 - omar01 السبت 20 يناير 2018 - 18:14
انا مغربي قح. فعلنا قال الحقيقة الحشيش كاين فالمغرب خصنا نديرو النقض البناء لي خاص هو كيفاش نقضو عليه واش بالتقنين إولي قانوني و إتباع. بعض الدول لي ولت كتزرع القنب الهندي او الحشيش ولو كيستخرجو منو بزاف الحوايج
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39 - الوطنية السبت 20 يناير 2018 - 18:15
انا بنت وجدة دير دورة ف سوق الفلاح تذوف القرقوبي لي ك تصدر الجزائر للمغاربة وا لي ك يغطيوا مشاكلهم بالجيران
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40 - افران الاطلس المتوسط السبت 20 يناير 2018 - 18:17
Pourquoi M. Othmani n'a-t-il pas accusé le régime algérien d'exporter la drogue des pilules hallucinogènes beaucoup plus dangereux que le haschisch ? pourquoi M. Othmani n'a-t-il pas accusé le régime algérien de l'exportations des produit alimentaire périmés et du carburant de mauvaise qualité vers notre pays
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41 - الطنجاوي السبت 20 يناير 2018 - 18:19
براك من الاتهمات الفارغ من السدق انتوم عمرتونا بالقرقوبي اما الحشيش فيها الدوا
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42 - F.MIMOUN السبت 20 يناير 2018 - 18:20
قال احد الديلوماسيين الجزاريين السابقين في ادى القنوات التلفزية العربية قال :فغلا ان المغرب ينتج الكيف ,لكن تصديره الى الجزائر يبقى منحصرا لدى بعض الجنرالات الجزائريين اللذين لهم يد مع الهربين الجزائريين و المغاربة , وهم (الجنرالات) اللذين لهم المونبول في البيع و التوزيع في الداخل والخارج . وقد افادت بعض التقارير من منظمات ذات الاهتمام ,اقرت بان الجزائر تعتبر الاولى في تصدير المخدرات في شمال افريقيا نحو اوروبا . فاذا كان الامر كذلك فمن المسؤول يا ترى???
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43 - رشيد ر السبت 20 يناير 2018 - 18:22
يجب على المغرب أن يحارب بكل هوادة زراعة القنب الهندي و يجد بدائل لهاؤلاء المزارعين في كتامة و غيرها ، لنكن صادقين مع أنفسنا و نطهر بلادنا من هذه الأشياء المحرمة شرعا و قانونا
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44 - ا لا من رحم ربي... السبت 20 يناير 2018 - 18:22
جماعة مرتزقة او بالاحرى منافقون "عرب" ( في جل الدول العربية) دمى في

ايادي الفاسقين الكل عارف من هم, يريدون تفتيت الدول المغاربية, ما يجري

في ليبيا ليس بغريب, و يريدون نفس الشيء في المغرب...حرب بالوكالة على

كل دولة عربية امازيغية مسلمة لتفتيتها. و يسادعم في دالك الدين باعوا

ضميرهم من اجل مغريات الدنيا. الاعداء في الداخل و الخارج كتروا ما علينا الا

ان نهز الاكف للخالق, الفرج قرب لان الاعيب الخونة انفضحت.










ايضا لهم دباب الكتروني مجتهد في كل المواقع لزرع الفتن و التضليل
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45 - زهير السبت 20 يناير 2018 - 18:23
"دول حدودها مفتوحة كإسبانيا وفرنسا والبرتغال، ولا تشتكي هذه الدول من الحشيش أو الكوكايين، ولا تشتكي من المغرب، ودولة حدودها مغلقة نهائيا ومنطقة عسكرية، تشتكي من الحشيش والكوكايين، وتشتكي من المغرب. لا تحاولوا أن تفهموا، لأن هنا يتوقف العقل، ويتوقف المنطق، لكننا سنقول للوزير أويحيى بأننا هنا في المغرب لا خوف عندنا من المستقبل، نحن في الطريق الصحيح والأشياء تسير عندنا بسرعة، وأنا على يقين بأن هذه الخرجات لحكام الجزائر، تدل على أنهم فهموا في الأخير، بأن القطار فاتهم وكلامي هذا ليس اعتباطا".
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46 - السلام عليكم السبت 20 يناير 2018 - 18:27
المسؤولون الجزاءريون اصبحوا يعلقون فشلهم وقيادتهم للجزائر نحو الهاوية على شماعة المغرب
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47 - ammar السبت 20 يناير 2018 - 18:31
les Généraux de France sont les vrais grands narcotrafiquants .là où il y a de l'argent il y a un géneral , de vrais adorateurs de veau d'or .leur apanage exclusif c'est le trafic de drogue toutes sortes confondues : stupefints , cannabis , drogue dure
le champion de cette activité à Oran port est kamal abderrahmane General retraité . voir les denonciations de du wali d'Oran Bachir Frik sur you tube et les souffrances et tracasseries qu'il a endurées
الحلقة المفقودة : الوالي بشير فريك يفتح النار على الجنرال كمال عبد الرحمان‬ الحلقة 03 الجز
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48 - IBN JAZAIER السبت 20 يناير 2018 - 18:39
اويحيئ قال الا الحق اتمنى يوما تستفيقو وتحاربون هذه الافة القاتلة التي تنخر شبابكم فالمرتبة الاولة اما عن القرقربي ليس سوى الجزائر التي تغرق المغرب هناك اسبانيا بالمرتبة الاولة التي تدخلها هذه الافة من دول اوروبا الشرقية اتمنى ان ننهض جميعا للمحاربة ودعنى من الاتهمات وبلا بلا وشكرا
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49 - kiker السبت 20 يناير 2018 - 18:41
كان بالأحرى عليه أن يتحدث عن الاختلاسات وعن الأموال المنهوبة من طرف رجال النظام الجزائري و امتلاكهم للعقارات في الأحياء الراقية في باريس
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50 - خوك انا السبت 20 يناير 2018 - 18:42
الجيش يقول ان الحدود الجزاىرية مع المغرب محروسة المش ميزهق والوزير الاول يقول ان المغرب يغرق الجزائر بالحشيش على كل حال اما الجيش يكذب او الوزير يكذب تفاهمو وخبرونا
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51 - محمد السبت 20 يناير 2018 - 18:43
الحكومة الجزائرية أصبحت تحكي الخزعبلات وا نكات على المغرب هل تعلم كم سعر الكوكايين لي الكلو غرام واحد أو الحشيش اسي الوزير الجزائري ( ؟ ) هدا كلام فارغ يجب أن تعطون دلالة أو فيديوهات ادا كان كلامكم صحيح
هدا دليل يدل بي انا حكام الجزائر عاجزين على المسؤولية بلدهم
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52 - نبيل المغربي السبت 20 يناير 2018 - 18:44
على ما يبدو، بعد تصريحاته السابقة، و التي قُرأت على انها ضرب للجيش و زعمه الدائم ،اي الجيش، على انه يسيطر بكل قوة على الحدود، جاء اليوم يصرح و كأنه يقول المخدرات تدخل لكن الجيش يحاربها بقوة، ههههه، اويحيى مسكين، لا بد ان رئيس اركان جيش الحركى قد اسمعه كلاما جعله يغير اقواله بسرعة. نتمنى ان تزول هذه الغمة عن الشعب الجزائري قريبا جدا، و بالغمة اعني، جيشا حاميا للفساد، مطبقا على الحياة السياسية بطريقة تجعل الكل يتملق و يشيت للكابرانات. نتأسف لوضع الجزائر. اما المغرب، فلا اراه يتسعمل ورقة القرقوبي و المهلوسات التي تغرق البلاد اتية من الحدود الشرقية كما تفعل جارتنا مع الحشيش. اتمنى ان يبقى القرقوبي في مكانه و الحشيش في موطنه و الله يسعد سعيد بسعيدة.
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53 - karim السبت 20 يناير 2018 - 18:45
IL faut que le parlement et le gouvernement Marocain reconnait le génocide perpétré (Entre 250000 et 500000 mort, 1 million de torturé et des millions de blessés graves) par le pouvoir et le club des généraux algériens contre le peuple algérien frère
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54 - مغربي كراط السبت 20 يناير 2018 - 18:51
كل ما قاله الوزير الاول الجزائري صحيح علينا كمغاربة ايجاد حلول لمعضلة المخدرات.
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55 - الحقيقة و الاتهام السبت 20 يناير 2018 - 18:55
على من ازعجه تصريح اويحي و اعتبره اتهامات باطلة، التوجه بتظلم للامم المتحدة او يشتكي لدى محاكم ماماه فرنسا و الكف عن الكلام الفارغ، شكرا هيسبرس،
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56 - م ف السبت 20 يناير 2018 - 18:58
الارهابيون والمرتزقة الذين يجولون في الجزائر هم من يتاجرون في المخدرات وهذا معروف عند المسؤولين الجزائريين والعالم يعرف هذا واللف والدوران لا يجدي شيئا
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