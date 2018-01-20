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كُتّاب وآراء
الوزير الأول الجزائري يتمسك باتهاماته للمغرب
تمسك الوزير الأول الجزائري أحمد أويحيى، اليوم السبت، بالاتهامات التي كالها للمغرب، بخصوص إغراق الجزائر بالمخدرات والكوكايين.
وقال أويحيى في مؤتمر صحفي بالجزائر " بالنسبة لأشقائنا في المغرب وقضية المخدرات، الموضوع نلاحظه بالصور من خلال وحدات الجيش التي تضبط على الأقل مرة في الأسبوع كميات هائلة من المخدرات، العالم اليوم ليس بحاجة لأن أقول له أين يتواجد الحشيش في شمال إفريقيا، هو لا يأتينا من أفغانستان البعيدة جدا عنا".
وشدد أويحيى، أنه "لو تعلق الأمر به، لأنزل عقوبة الإعدام بمهربي المخدرات، ليس اولئك الذين يبيعونها بالغرام، وانما الذين يدخلونها إلى البلاد بمئات الكيلوغرامات".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (56)
نشكو الله في صنيعنا وصنيعكم.
يقول الرسول الأكرم: "ما أسكر قليله فكثيره حرام".
كما أغرقتمونا بالمواد المهربة وأخطرها المواد الصيدلانية والتجميلية التي مر أجل استعمالها.
فلو اتفقتم مع المغرب على ترسيم الحدود بين البلدين لتفادينا كل هذه المشاكل ولكنكم تدعمون كيانا ونظاما وهميين من أجل السيطرة على الصحراء المغربية حتى يكون لكم واجهة على المحيط الأطلسي ونسيتم مجمل التضحيات التي قام بها الشعب والعرش من أجل استقلال بلادكم.
عودوا إلى رشدكم فإن الدنيا فانية والظلم ظلمات يوم القيامة.
وتبذل المملكة جهودا مضنية لمحاربة العصابات المنظمة العالمية وضبطت العديد من الأشخاص من أصول جزائرية مبحوث عنهم دوليا .
ومعروف أن جنرالات الجزائر يتاجرون في المخدرات لترويجها في بلادهم لتضبيع الشباب التواق للحرية .
ويتواطؤون كذلك مع البوليساريو في الاتجار في فيها.
واتهام المغرب بتصدير الحشيش إلى الجارة اتهام صحته مهزوزة لأن الجنرالات لهم مايكفي من الأجهزة الأمنية والعسكرية لحماية حدودهم لكن في الواقع يتواطؤون مع الشبكات العالمة لتسريبها وترويجها داخل الجزائر.
بعنوان الجزائر تنافس المغرب في زراعة القنب الهندي
فالصحف الجزائرية تحدث عن زراعة القنب الهندي في الجزائر
حيث في مختلف المدن الجزائرية، العديد من الهكتارات المغروس بشجيرات القنب الهندي، بل حتى في سطوح المنازل وفي الحقول في المشاتل وكل الأماكن الصالحة للزراعة..
وقالت الصحيفة الجزائرية، أن الانفلات الأمني في غرداية خلال الأشهر الماضية، شكل مناخا مناسبا لمافيا المخدرات التي راحت، تزرع وتروج القنب الهندي بعيدا عن الأنظار، بين المباني المحلية التي يصعب مراقبتها بسبب خصوصية المنطقة.
الحشيش والقرقوبي راه عندكم في الجزائر وانتم بصدد تصديره من طرف الطبة القايد صالح وجماعته وتتهمون المغرب.
قبح الله سعيكم
أما هذا العبد المأمور فهو فقط يستثمر في اليد الخارجية. أو سياسة التخويف من الغولة التي تنهجها كل الدول المتخلفة
أما الخمور فهي أول منتج و مصدر للخمور و الخمور تستهلك عندهم عادي.
الجزائر تهرب الكوكاكيين من أمريكا الجنوبية لدول الجوار و الجزائر تهرب الحشيش من إيران و لبنان لدول الجوار و الجزائر تنتج أقراص الهلوسة و تهربها من أوروبا الشرقية لدول الجوار. الجزائر جزء من عصابة المخدرات الدولية التي تظم إيران, حزب الله و مافيا أمريكا الجنوبية. الجزائر إنفضحت أمام العالم و تحاول إتهام المغرب
اصحاب الشكارة قاضين الغرض واحنا مقوسين عليهم
انشر جزاك الله خيرا
وطرد سفير الجزاءر من المغرب والعكس كذلك؟؟؟ فاذا اردوا الحرب فنحن لها مستعدون ولتنتهي هذ المسرحية، وعنوانها نهب ثروات الخرفان
لا ناهي لا منتهي
رئيس حي ميت.و كأن الجزائر بطولها و عرضها ليس فيها عبد العزيز آخر.
وهاذ البيدق و أمثاله عوض التفكير في طريقة للخروج بالبلاد من الأزمة.يريدون حجم الشمس بالغربال.مثل هؤلاء انتهى وقتهم و نقول لهم هذا عصر التكتلات و النهوض بالاقتصاد و استفادة الشعوب من خيراتها الطبيعية.و المغرب ماض في بناء المستقبل ......
ايادي الفاسقين الكل عارف من هم, يريدون تفتيت الدول المغاربية, ما يجري
في ليبيا ليس بغريب, و يريدون نفس الشيء في المغرب...حرب بالوكالة على
كل دولة عربية امازيغية مسلمة لتفتيتها. و يسادعم في دالك الدين باعوا
ضميرهم من اجل مغريات الدنيا. الاعداء في الداخل و الخارج كتروا ما علينا الا
ان نهز الاكف للخالق, الفرج قرب لان الاعيب الخونة انفضحت.
ايضا لهم دباب الكتروني مجتهد في كل المواقع لزرع الفتن و التضليل
le champion de cette activité à Oran port est kamal abderrahmane General retraité . voir les denonciations de du wali d'Oran Bachir Frik sur you tube et les souffrances et tracasseries qu'il a endurées
الحلقة المفقودة : الوالي بشير فريك يفتح النار على الجنرال كمال عبد الرحمان الحلقة 03 الجز
هدا دليل يدل بي انا حكام الجزائر عاجزين على المسؤولية بلدهم