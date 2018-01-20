الوزير الأول الجزائري يتمسك باتهاماته للمغرب

هسبريس ـ مُتابعة

تمسك الوزير الأول الجزائري أحمد أويحيى، اليوم السبت، بالاتهامات التي كالها للمغرب، بخصوص إغراق الجزائر بالمخدرات والكوكايين.

وقال أويحيى في مؤتمر صحفي بالجزائر " بالنسبة لأشقائنا في المغرب وقضية المخدرات، الموضوع نلاحظه بالصور من خلال وحدات الجيش التي تضبط على الأقل مرة في الأسبوع كميات هائلة من المخدرات، العالم اليوم ليس بحاجة لأن أقول له أين يتواجد الحشيش في شمال إفريقيا، هو لا يأتينا من أفغانستان البعيدة جدا عنا".

وشدد أويحيى، أنه "لو تعلق الأمر به، لأنزل عقوبة الإعدام بمهربي المخدرات، ليس اولئك الذين يبيعونها بالغرام، وانما الذين يدخلونها إلى البلاد بمئات الكيلوغرامات".