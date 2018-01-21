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تحرير 4 أمريكيين وكنديين من الاختطاف بنيجيريا
الأحد 21 يناير 2018 - 02:50
جرى تحرير أمريكيين اثنين وكنديين اثنين بعد ثلاثة أيام من اختطافهم من قبل مسلحين قرب العاصمة النيجيرية أبوجا.
وقالت الشرطة إنها لم تدفع أي فدية للافراج عن الاجانب الذين جرى اختطافهم أثناء مرورهم في طريق بين ابوجا وولاية كادونا، وتم قتل حراسهم.
جدير بالذكر أن الاختطاف لطلب فدية متكرر في نيجيريا التي تعاني ساكنتها كثيرا رغم جهود الحكومة للخروج من الركود الاقتصادي في السنوات الـ25 الماضية.