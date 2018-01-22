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الرئيسية | خارج الحدود | صحيفة بريطانية: سوريا ساحة معركة عالمية

صحيفة بريطانية: سوريا ساحة معركة عالمية

صحيفة بريطانية: سوريا ساحة معركة عالمية
هسبريس - متابعة
الاثنين 22 يناير 2018 - 02:41

علقت صحيفة "أوبزرفر" البريطانية الأسبوعية في عددها الصادر يوم أمس الأحد على الحرب في سورية.

وذكرت الصحيفة أنه "يتم وصف النزاع في سورية الذي بدأ في عام 2011 بانتفاضة ضد نظام حكم بشار الأسد القمعي، عادة بأنه حرب أهلية. ولكن هذا التوصيف ليس له علاقة بما يحدث هناك حاليا إلا على نحو ضئيل".

وأضافت الصحيفة: "سورية تحولت إلى ساحة معركة عالمية تقاتل بها قوى عظمى ودول جوار إقليمية وقوى عرقية ودينية عالمية من أجل التأثير الاستراتيجي والسلطة. وبعدما أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية الأسبوع الماضي خططا لتعزيز المشاركة، يمكن أن يدخل هذا القتال حاليا في مرحلة جديدة، وأكثر خطورة".

وتابعت الصحيفة البريطانية: "المعركة في سورية لم تثمر عن فائز واضح حتى الآن. ولكن ليس هناك شك فيما يتعلق بهوية الخاسرين. فقد لقى نحو نصف مليون سوري حتفهم، وهناك أكثر من 5.4 مليون لاجئ في الخارج و 6.1 مليون نازح داخل بلادهم".

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الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - بدر الاثنين 22 يناير 2018 - 03:18
لاحول ولا قوة الا بالله. أنا مافهمت وأبو ف هاد العرب!!!
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2 - Monir الاثنين 22 يناير 2018 - 05:44
انها من علامات الساعة قيام حرب كبيرة بأرض الشام بين أجناس مختلفة من عرب و فرس و روم و غيرهم و كل فصيل منهم منقسم لعدة اعلام
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