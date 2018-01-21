الكويت تسجن مُغردا 5 سنوات للإساءة لبلد خليجي

هسبريس - د.ب.أ

قضت محكمة الجنايات في الكويت اليوم الأحد بالحبس 5 سنوات مع الشغل والنفاذ لكاتب صحفي دوّن إساءة لدولة خليجية في حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وذكرت صحيفة (الأنباء) الكويتية على موقعها الإلكتروني اليوم أن الأجهزة الأمنية كانت قد أحالت المتهم إلى المحاكمة بتهم تتعلق بإساءة استعمال الهاتف والإساءة لدولة صديقة وتعريض البلاد لخطر قطع العلاقة معها.

من جانبها ، قالت صحيفة (القبس) على موقعها الالكتروني اليوم إن محكمة الجنايات قضت بالحبس على المغرد عبد الله الصالح 5 سنوات مع الشغل والنفاذ، في قضية جديدة بتهمة الإساءة للسعودية، لتصل بذلك مجموع أحكامه إلى 10 سنوات سجن حتى الآن.

وكانت الجنايات قد حكمت في وقت مضى على المغرد بالسجن 5 سنوات مع الشغل والنفاذ في قضية أمن دولة "الإساءة للسعودية".

وكان الصالح قد أعلن لجوءه إلى بريطانيا وتسليم جواز سفره الكويتي بسبب الحكم الأول الصادر بحقه.

وكان عدد من المغردين قد تم إحالتهم بتهم مماثلة، بسبب الخوض في الأزمة الخليجية وكتابة تغريدات مخالفة للقانون.

وأعلنت السعودية والإمارات والبحرين ومصر، في الخامس من يونيو الماضي قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، وإغلاق منافذها الجوية والبحرية معها، فارضة بذلك حصارًا على الدوحة متهمة إياها بـ "دعم الإرهاب"، وهو ما نفته قطر جملة وتفصيلا.

وتعمل الكويت على النأي بنفسها على الانخراط في هذه الأزمة من خلال قيادة وساطة تم دعمها دوليا لإنهاء الأزمة الخليجية.