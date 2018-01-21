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الرئيسية | خارج الحدود | الكويت تسجن مُغردا 5 سنوات للإساءة لبلد خليجي

الكويت تسجن مُغردا 5 سنوات للإساءة لبلد خليجي

الكويت تسجن مُغردا 5 سنوات للإساءة لبلد خليجي
هسبريس - د.ب.أ
الأحد 21 يناير 2018 - 13:50

قضت محكمة الجنايات في الكويت اليوم الأحد بالحبس 5 سنوات مع الشغل والنفاذ لكاتب صحفي دوّن إساءة لدولة خليجية في حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وذكرت صحيفة (الأنباء) الكويتية على موقعها الإلكتروني اليوم أن الأجهزة الأمنية كانت قد أحالت المتهم إلى المحاكمة بتهم تتعلق بإساءة استعمال الهاتف والإساءة لدولة صديقة وتعريض البلاد لخطر قطع العلاقة معها.

من جانبها ، قالت صحيفة (القبس) على موقعها الالكتروني اليوم إن محكمة الجنايات قضت بالحبس على المغرد عبد الله الصالح 5 سنوات مع الشغل والنفاذ، في قضية جديدة بتهمة الإساءة للسعودية، لتصل بذلك مجموع أحكامه إلى 10 سنوات سجن حتى الآن.

وكانت الجنايات قد حكمت في وقت مضى على المغرد بالسجن 5 سنوات مع الشغل والنفاذ في قضية أمن دولة "الإساءة للسعودية".

وكان الصالح قد أعلن لجوءه إلى بريطانيا وتسليم جواز سفره الكويتي بسبب الحكم الأول الصادر بحقه.

وكان عدد من المغردين قد تم إحالتهم بتهم مماثلة، بسبب الخوض في الأزمة الخليجية وكتابة تغريدات مخالفة للقانون.

وأعلنت السعودية والإمارات والبحرين ومصر، في الخامس من يونيو الماضي قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، وإغلاق منافذها الجوية والبحرية معها، فارضة بذلك حصارًا على الدوحة متهمة إياها بـ "دعم الإرهاب"، وهو ما نفته قطر جملة وتفصيلا.

وتعمل الكويت على النأي بنفسها على الانخراط في هذه الأزمة من خلال قيادة وساطة تم دعمها دوليا لإنهاء الأزمة الخليجية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - حمو الأحد 21 يناير 2018 - 14:15
الحمد لله انني أعيش في اوروبا بين المسيحيين واليهود والادينيين ولا أعيش في هذه الدول الديكتاتورية التسلطية التي تستعبد شعوبها وتجعل منهم خرفان يستهلكون فقط.
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55
2 - وليد الأحد 21 يناير 2018 - 14:45
هؤلاء خطر على البشريه باكملها. الانسان عندهم يساوي لا شيء فما بالك برأي حر. والسلام
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57
3 - Amri الأحد 21 يناير 2018 - 14:46
العرب كالأطفال يتشاجرون على أتفه الأمور ويمقتون حرية التعبير والدليل على ذلك خمس سنوات سجنا بسبب مقال يعبر عن رأي كاتبه.
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61
4 - Mounir الأحد 21 يناير 2018 - 14:57
Al Hamdollilah je vis en Amérique pays de liberté et de respect des droits de l'homme et pas dans un pays arabe où je suis gouverné par un dictateur malade ppsychopathe. Il faut vraiment que le conseil de sécurité impose des sanctions internationales à ces malades mentaux qui veulent agir comme des dieux.
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23
5 - Hamid الأحد 21 يناير 2018 - 15:55
J'ai de la pitié pour les citoyens des pays arabes et surtout dans les pays monarchiques. Pas de liberté d'expression pas de démocratie pas de liberté de manifestations. Ils ont causél'immigration des millions des arabes vers des pays qui respectent les droits de l'homme. Vivre dans un pays non musulmans et millions des fois mieux que de vivre dans ces pays malades et dictatauriaux.
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