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الرئيسية | خارج الحدود | جيش إسرائيل ينشئ قوة احتياط على حدود مصر

جيش إسرائيل ينشئ قوة احتياط على حدود مصر

جيش إسرائيل ينشئ قوة احتياط على حدود مصر
هسبريس - متابعة
الأحد 21 يناير 2018 - 14:40

أنشأ الجيش الإسرائيلي مؤخرا، "قوة احتياط خاصة" كفريق نخبة من سكان منطقة نيتسانا المجاورة للحدود مع مصر (جنوبا)، وذلك بهدف التعامل مع أي هجوم طارئ من قبل تنظيم "داعش"، بحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة "معاريف" الإسرائيلية.

وذكرت الصحيفة، اليوم الأحد، أن تعزز قوة تنظيم داعش مؤخرا في سيناء(شمال شرقي مصر) أصبح يشكل إزعاجا لقوات الجيش والأمن التي قررت تشكيل "قوة النخبة" من سكان المنطقة ممن خدموا سابقا في الجيش والأمن، وذلك للرد الفوري على أي محاولة للهجوم.

ونقلت "معاريف" عن عقيد في الجيش الإسرائيلي يخدم كمسؤول عن وحدة عسكرية على الحدود مع مصر، أن الفريق الذي تم إنشاؤه مؤخرا هو النواة الأولى لوحدة عسكرية كبرى سيتم تشكيلها وفقا لمواجهة التهديدات "الإرهابية" في المنطقة.

وأشار إلى أن الوحدة الجديدة مكونة من 20 شخصا ومهمتها الرد الفوري على أي هجوم، مشيرا إلى أن الفريق سيكون مزودا بمركبات عسكرية حديثة ومعدات تشغيلية مهمة، وسيكون في حالة تأهب دائم، دون تفاصيل اضافية.

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1 - سعيد الأحد 21 يناير 2018 - 14:53
مجرد مسرحية ﻷن الإحتلال الصهيوني ليس في حاجة لذلك مادام السيسي حريصا على أمن تل أبيب أكثر من أمن القاهرة
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